"Ils ont été faux et ingrats" : Daniel Alves se paye encore les dirigeants du Barça

Dani Alves ne s'exprime pas souvent dans la presse espagnole. Encore moins depuis son départ du FC Barcelone l'été dernier. A l'aube du huitième de finale de Ligue des champions entre la Juventus Turin et le FC Porto d'Iker Casillas, le latéral droit brésilien a fait une exception en accordant un entretien au quotidien généraliste espagnol ABC.

Exprimant sa passion pour la musique, le souriant ex-défenseur du Barça a d'abord expliqué pourquoi il n'était pas très ami avec une partie de la presse espagnole : "Je n'aime pas qu'on invente des choses. Ils manipulent et créent de mauvaises ondes. Je parle de la presse sportive de Madrid et de Barcelone. Ils font du journalisme de comptoir. Du journalisme de réseaux sociaux." a-t-il dénoncé, en référence notamment à une polémique avec Cristiano Ronaldo, "inventée de toutes pièces par la presse" selon lui.

" Les dirigeants du Barça ne m'ont pas respecté "

Joyeux dans la vie mais toujours très direct, Dani Alves a ensuite dirigé ses critiques vers ses anciens dirigeants du FC Barcelone, qu'il accuse de l'avoir mal considéré à la fin de son aventure catalane : "Moi, j'ai besoin qu'on m'aime et si ce n'est pas le cas, je m'en vais. Partir de Barcelone gratuitement a été un geste de grande classe de ma part" a-t-il lancé, non sans provocation, avant d'ajouter : "Durant mes trois dernières saisons, on a entendu qu'Alves était sur le départ, mais les dirigeants ne m'ont jamais rien dit en face. Ils ont été faux et ingrats. Ils ne m'ont pas respecté."

Dani AlvesImago

Un discours qui rappelle celui qu'il avait tenu en mai 2015 lors d'une surréaliste conférence de presse, avant de finalement prolonger d'un an. "Ils m'ont seulement proposé de prolonger quand ils ont été sanctionnés par la FIFA (et interdits de recrutement, ndlr). C'est là que je suis entré en jeu et que j'ai signé ma prolongation en insérant une clause pour partir libre." a ajouté le néo-bianconero avant de conclure son attaque : "Ceux qui dirigent aujourd'hui le FC Barcelone n'ont aucune idée de comment traiter leurs joueurs." Un tacle dont les dirigeants du Barça se seraient sans doute bien passés à l'heure où ils viennent de se faire gifler par le PSG et ne comptent plus aucun latéral droit de métier dans leur effectif suite à la blessure d'Aleix Vidal... et le départ non-compensé de Dani Alves l'été dernier.