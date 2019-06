Dani Alves annonce son départ de Paris : "Le moment est venu de mettre le point final ici"

Entre Dani Alves et le Paris Saint-Germain, c'est terminé. Samedi soir (dans la nuit de samedi à dimanche, heure française), sur son compte Instagram, le latéral droit brésilien a annoncé qu'il ne prolongerait pas l'aventure au sein du club francilien, alors que son contrat arrive à expiration à la fin du mois de juin. "Dans la vie, tout a un début, un milieu et une fin et le moment est venu de mettre le point final ici", a-t-il écrit. L'ancien Barcelonais quitte donc le navire après deux saisons riches de 73 matches, huit buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues. Et avec une armoire à trophées garnie de deux titres de champion de France, d'un Trophée des champions, d'une Coupe de France et d'une Coupe de la Ligue.

Il y a une semaine, celui qui est également passé par la Juventus avait pourtant laissé entendre qu'il prendrait sa décision après la Copa America que dispute sa sélection. "A l’heure actuelle, je suis concentré à 100% sur la Seleçao, afin de pouvoir faire une grande Copa America et après cela je pourrai décider de mon futur, avait-il expliqué à Sport. Mon futur dépendra de la proposition qu’ils me feront". Et visiblement, la proposition ne l'a pas convaincu.

Champ libre pour Meunier et Dagba

"Aujourd'hui, je termine un autre cycle de ma vie, un cycle de victoire, d'apprentissage et d'expériences", a-t-il justifié dans son message, publié après avoir marqué avec le Brésil contre le Pérou (5-0). A l'image de Gianluigi Buffon, lui aussi parti libre après seulement une saison, l'international brésilien (107 sélections) n'aura pas sufffi à faire franchir un cap au PSG sur la scène européenne, malgré ses 36 ans et son indiscutable expérience au plus haut niveau. "Je voudrais remercier la famille du PSG pour l'opportunité de créer ensemble une page de l'histoire de ce club", a-t-il toutefois souligné.

Reste désormais à savoir quelle suite il donnera à sa carrière. Paris, de son côté, fait donc de la place dans son couloir droit. Une place dont Thomas Meunier et Colin Dagba - voire Thilo Kehrer - aimeraient à coup sûr profiter. A moins que Thomas Tuchel et Leonardo ne se mettent d'accord pour recruter un nouvel élément à ce poste. Le mercato parisien ne fait que commencer…