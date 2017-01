L'Atlético Madrid tenu en échec par l'Athletic Bilbao (2-2)

Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Le bilan de l'après-midi est contrasté pour l'Atlético. Passés tout proche de la défaite face à l'Athlétic Bilbao, les hommes de Diego Simeone ont pu compter sur Antoine Griezmann pour arracher un point en fin de rencontre (2-2). Mais ce nul ne fait pas vraiement les affaires des Colchoneros qui patinent de nouveau en Liga (4e) après une série de trois victoires. De son côté, Bilbao est 7e en attendant la suite de cette 19e journée.

Tout avait pourtant magnifiquement commencé pour l'Atlético. D'une belle frappe excentrée (ou un centre ?) sur la gauche, Koke avait donné l'avantage aux siens dès les premières minutes de jeu (0-1, 3e). Tout proche de reprendre le ballon et un temps crédité du but, Antoine Griezmann ne touchait finalement pas la sphère sur le coup et laissait les honneurs à son coéquipier.

Cinq buts en 2017 pour Griezmann

Devant au score, l'Atlético a attendu les Basques dans son camp. Et les locaux ont poussé pour revenir, à l'image de la belle frappe de Raul Garcia (18e). C'est finalement sur une autre frappe, celle d'Inigo Lekue (42e), que l'Athletic recollait à son adversaire avant de passer devant au retour des vestiaires grâce à une tête d'Oscar de Marcos (56e). A ce moment-là, l'Atlético semblait sans solution.

Mais c'était avant qu'Antoine Griezmann ne sorte de nouveau de sa boite. Sa frappe flottante des 25m venait heurter le poteau droit de Bilbao et trompait le gardien adverse. En plus d'offrir l'égalisation à son équipe, le Français a confirmé sa belle forme avec son cinquième but depuis le début de l'année 2017. Mais ce nul n'arrange pas son club qui pointe à 8 points du Real, leader, qui compte un match en moins.