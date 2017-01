Liga - Rien de neuf au Real : Benzema est sous le feu des critiques

Zinédine Zidane en a pourtant l'habitude. Mais samedi, à la veille de la réception de la Real Sociedad à Santiago-Bernabeu, l'entraîneur du Real Madrid a encore été martelé de questions sur un sujet qui agite inlassablement le peuple "madridiste" : Karim Benzema. L'attaquant français, muet depuis quatre matches toutes compétitions confondues, est de nouveau sous le feu des critiques de la presse et des supporters madrilènes. C'est même peu de le dire tant une écrasante majorité des fans du Real souhaite voir l'ancien Lyonnais hors du onze de départ de Zidane face aux Basques.

Benzema semblait pourtant être revenu en grâce aux yeux des supporters du Real il n'y a pas si longtemps. Il avait apporté une nette contribution au sacre madrilène lors du Mondial des clubs avec deux buts et une passe décisive sur l'ensemble du tournoi. Il s'était arraché pour donner l'égalisation au Real face à Séville (3-3) dans les toutes dernières secondes et permettre à son club d'établir le nouveau record d'invincibilité en Espagne (40 matches). C'était il y a à peine un peu plus de deux semaines. Mais ça paraît déjà si loin.

Depuis, le Real a considérablement perdu de sa superbe, s'inclinant deux fois lors de ses quatre dernières sorties toutes compétitions confondues et se faisant sortir de la Coupe du Roi. Il a pris sept buts en l'espace de quatre matches sur les deux dernières semaines et semble payer des absences de plus en plus nombreuses au sein de son effectif. Celle de Marcelo, même si le Brésilien devrait revenir plus vite que prévu, laisse notamment la Maison Blanche sans ses deux latéraux titulaires puisque Dani Carvajal est lui aussi indisponible. Ce n'est pas sans conséquence sur le jeu du Real.

Zidane taxé de favoritisme

Même si la mauvaise période des Madrilènes peut s'expliquer par plusieurs paramètres collectifs, Benzema n'en stigmatise pas moins les critiques à l'encontre de l'équipe de Zidane. Samedi, le technicien français a ainsi été taxé de favoritisme en maintenant sa confiance au Français plutôt que de la donner à Alvaro Morata. "La seule chose en plus que Karim et moi avons, c'est la langue, a rétorqué Zizou. Mais pour le reste, c'est pareil et je traite tous mes joueurs de la même façon."

Vidéo - Zidane "ne veut pas parler de campagne" contre Benzema 00:54

L'entraîneur du Real n'a pas l'intention de remettre en question le statut de Benzema. Même si son attaquant traverse une période de disette avec un seul but marqué sur ses sept derniers matches. "Il ne faut pas s'en préoccuper, il réalise une grande saison. Nous connaissons le niveau de Karim et ce qu'il peut apporter sur le terrain, a souligné Zidane. Le public demande toujours plus à ses joueurs et il faut l'accepter. Mais il a le caractère et la personnalité pour l'accepter. Il ne va pas s'effacer, et moi je vais toujours le soutenir, comme tous les joueurs de mon effectif."

Malgré le soutien de son entraîneur, Benzema est quand même attendu au tournant face à la Real Sociedad à Santiago-Bernabeu. Car ce public ne pardonne pas grand-chose à l'attaquant français, pourtant 8e meilleur buteur de l'histoire du club et de la Ligue des champions. L'ancien Lyonnais a traversé quelques tempêtes pour réussir cette performance. Celle du moment est loin d'être la première. Et ce ne sera probablement pas la dernière.