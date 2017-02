Abou Diaby choqué par une blague de Julien Cazarre

Peut-on rire de tout ? Vaste débat... Une chose est sûre, Abou Diaby n'a pas trop apprécié le dernier debrief "pêle-mêle" de Julien Cazarre dans J+1. Dans sa célèbre chronique, le trublion de Canal a comparé un supporter en fauteuil roulant au milieu de terrain de l'OM, souvent blessé ces dernières années.

"Je réponds rarement aux attaques gratuites mais difficiles de ne pas commenter l'humour méprisant et lâche de Cazarre hier dans J+1" s'est ainsi offusqué l'ancien Gunner sur Twitter, avant d'ajouter : "Au-delà de l'insulte à ma personne, le manque de respect aux personnes handicapées me révolte. Gratuit, blessant et si peu courageux..."

La blague de Cazarre qui a "révolté" Diaby