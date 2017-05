Aulas allume Gonalons en conférence de presse et l'achève sur Twitter

C'est peu dire que le torchon brûle entre Jean-Michel Aulas et son capitaine Maxime Gonalons. Mercredi dernier, juste avant de défier l'Ajax Amsterdam en demi-finale de Ligue Europa, le milieu de terrain lyonnais faisait part d'un certain scepticisme concernant l'ambition du projet de son président, allant jusqu'à laisser entendre qu'il pourrait quitter l'OL cet été : "Il me faudra des garanties sur l’avenir. Il y aura des discussions. On se mettra autour d’une table comme on l’a toujours fait. Ce seront des négociations importantes. Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution. J’ai besoin d’avoir des ambitions en face de moi", déclarait-il dans les colonnes du Progrès.

Maxime Gonalons face à l'AjaxGetty Images

Une sortie qui a eu le don d'énerver Jean-Michel Aulas, visiblement plus dérangé par le fond des propos de son capitaine, que par le timing de ces derniers : "Max est capitaine, il n’est pas tout jeune. Il a refusé de partir dans un club ambitieux (Naples ?) qu’on avait traité à la demande de ses agents. Et aujourd’hui, il se permet de dire qu’il ne sait pas s’il ne doit pas aller dans un club ambitieux. Lyon n’est pas ambitieux ? On est le deuxième club français en termes d’indice UEFA derrière le PSG. On a investi 500 M€ pour les joueurs. On a 300 M€ d’actifs de joueurs. On n’est pas ambitieux ?", a répété le président lyonnais, vexé.

Aulas ne prolongera pas Gonalons cet été...

"Ce n’est pas une rupture, a ensuite tempéré Aulas. Pour tout vous dire, il m’a appelé le lendemain pour s’excuser." Mais Jean-Michel Aulas est blessé et a ensuite confié que son joueur, en fin de contrat en 2018, ne serait pas prolongé cet été : "Je ne suis pas prêt à m’en séparer. C’est lui qui dit qu’il regardera les offres d’autres clubs, mais j’ai le droit de dire que ça m’a fait beaucoup de peine. Les joueurs sont mes enfants. En tout cas, il n’aura pas de prolongation cette année."

S'il ne prolonge pas cet été, à un an de la fin de son contrat, Gonalons sera libre de discuter avec d'autres clubs dès janvier prochain, à moins que l'OL ne le vende d'ici-là. C'est en tout cas ce que souhaitent certains supporters lyonnais. Très à l'aise sur Twitter, Aulas a d'ailleurs "liké" un tweet d'une supportrice lyonnaise réclamant le départ de Gonalons. Maladresse du très connecté président lyonnais ou rancœur assumée envers son capitaine ? A vous de juger.