Du rouge pour Balotelli et Belhanda : le temps additionnel a fait mal aux Niçois

L'OGC Nice termine la phase aller de Ligue 1 en tête. Mais les Aiglons commenceront 2017 très amoindris. A Bordeaux (0-0), ils ont terminé à 9 après les exclusions de Mario Balotelli et Younès Belhanda en fin de match.

L'arbitre Mikael Lesage a donc brandi le carton rouge aux Niçois après deux gestes d'humeur. Si celui de l'Italien pour un coup de pied de frustration après une perte de balle semble totalement logique, celui adressé à l'ancien montpelliérain l'est beaucoup moins. Sur le dernier coup franc bordelais, le Marocain a gagné son duel face à Kamano et obtenu une faute. Il a un peu laissé traîner le pied mais visiblement sans intention de faire mal. Le Bordelais s'est alors écroulé et une échauffourée a débuté. Fatal à Belhanda.

Favre : "Je me réjouis de voir les images"

"Je trouve ça dommageable parce que c'était un match disputé dans un bon état d'esprit. Ce sont des faits de jeu et il y a peut-être eu des provocations avant…" a déclaré Vincent Koziello à l'issue de la rencontre sur Canal Plus. "Au sujet de Mario Balotelli, cela finit par un carton, je me réjouis de voir les images, a de son côté ironisé Lucien Favre, l'entraîneur du Gym. On verra s'il y a faute. A la fin, j'étais déçu après ces deux cartons rouges car ça va faire quelques matches de suspension."

Si la durée de la suspension de Younes Belhanda sera de toute façon assez anecdotique dans la mesure où le Marocain disputera la Coupe d'Afrique des Nations au mois janvier, celle de Balotelli, auteur de 8 buts en 9 matches en Ligue 1, sera en revanche scrutée avec attention.

Autre mauvaise nouvelle pour le leader du championnat : touché aux ischio-jambiers, Cardinale est sorti sur blessure en deuxième période (56e). Déjà privée de Baysse, Ricardo Pereira, Dalbert et Dante, la défense azuréenne a donc vu son gardien rejoindre l'infirmerie à son tour. Nice ne s'est certes pas incliné à Bordeaux. Mais les Aiglons ont peut-être perdu gros avec ces faits de jeu. Surtout que dans le même temps, Monaco, Paris et Lyon se sont tous imposés…