Gasset quittera Montpellier en fin de saison, Passi confirme son départ du LOSC

Ça va bouger sur les bancs de Ligue 1. Ancien fidèle adjoint de Laurent Blanc, qui est associé à l'OL ce vendredi, Jean-Louis Gasset a pris les rênes du MHSC le 30 janvier dernier, en remplacement de Frédéric Hantz. A l'époque, Montpellier était 15e de Ligue 1, avec seulement un point d'avance sur le 18e, barragiste. Trois mois et demi plus tard, le MHSC est toujours 15e, mais compte six points d'avance sur le 18e, à deux journées de la fin (Montpellier recevra Lyon dimanche avant de se déplacer à Angers lors de la dernière journée). Pas encore mathématiquement acquis, le maintien est proche. Mais Jean-Louis Gasset a annoncé ce vendredi que sa mission s'arrêterait en fin de saison, malgré le souhait de ses dirigeants de le conserver.

"Je ne poursuivrai pas l'aventure, j'arrête, a-t-il fait savoir en point presse dans des propos rapportés par le Midi-Libre. J'ai d'ailleurs prévenu mes dirigeants dès la victoire obtenue face à Lorient (15 avril, 2-0) afin qu'ils puissent préparer la succession. Je vais prendre quelques jours de repos et, ensuite, je devrai faire un choix entre ma passion, qui est le football, et ma famille", a-t-il conclu, lui qui pourrait reprendre du service avec Laurent Blanc à en croire le quotidien local.

Passi pour remplacer Gasset à Montpellier ?

"Trois-quatre coachs peuvent correspondre mais aucun choix n'a été établi", a confié dans la foulée Laurent Nicollin, le président-délégué du club héraulais. Selon le Midi-Libre, plusieurs noms sont étudiés. Franck Passi, qui a officialisé ce vendredi son départ du LOSC, et Michel Der Zakarian (ancien de la maison aujourd'hui à Reims) font figure de favoris.

Le nom de Philippe Montanier, libre depuis son licenciement de Nottingham Forest en janvier dernier, circule aussi. La piste interne représentée par Ghislain Printant, adjoint de Gasset depuis janvier, n'est pas à écarter non plus. Le quotidien local suggère enfin une piste étrangère, celle menant à Lucas Bernardi, l'ancien joueur de Monaco et de l'OM, désormais entraîneur de Godoy Cruz en Argentine.