L'AS Monaco et ses supporters fêtent leur titre avec 50 Cent

Les joueurs de l'AS Monaco ont célébré dimanche en Principauté leur titre de champion de France de Ligue 1 de football en invitant leurs supporters à un concert de la star du rap américain 50 Cent.

Précédée par une réception des joueurs et de leur entraîneur Leonardo Jardim au palais princier, où ils ont rencontré le prince Albert II, cette célébration offerte aux abonnés du club et aux ressortissants monégasques a réuni quelque 3 500 personnes sous le chapiteau du quartier Fontvieille.

Venus souvent en famille, dans une ambiance bon enfant, de nombreux supporters monégasques arboraient le maillot de leur équipe et notamment celui de Kylian Mbappé, l'une des stars du club et grande révélation de la saison, floqué du numéro 29. Tous ont entamé avec ferveur l'hymne "We are the champions", après que le capitaine de l'équipe Radamel Falcao a brandi le trophée de champion de France et que le prince souverain a remercié les supporters de leur soutien, espérant que, grâce à eux, "la saison prochaine sera encore plus belle".

Le rappeur 50 Cent est ensuite monté sur scène pour enflammer la salle, un concert que le vice-président du club, Vadim Vasilyev, avait voulu offrir comme "cadeau" aux supporters pour les remercier de leur soutien. Décroché samedi soir à l'issue de la 38e et dernière journée de championnat de France de Ligue 1, ce titre met fin à une longue période de disette pour la petite principauté, le dernier sacre de l'AS Monaco remontant à l'année 2000.