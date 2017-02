Ligue 1 - Dupraz (Toulouse) avant PSG-TFC : "On va quand même descendre du bus"

Adversaire dimanche (21h) en championnat du Paris Saint-Germain, qui a signé mardi une performance exceptionnelle contre Barcelone en Ligue des Champions (4-0), Toulouse va quand "même descendre du bus" et "imaginer un bon résultat", a ironisé jeudi son entraîneur Pascal Dupraz.

"Je vais certainement imaginer un bon résultat à Paris, c'est ce que je vais essayer de communiquer à mes joueurs. Je vais pas aller à Paris en disant +ouh là là+. On va quand même descendre du bus, a lancé le technicien en conférence de presse. Avant même cette performance exceptionnelle des Parisiens, on savait que cela allait être compliqué au PSG" mais "ce qu'il faut, c'est que les joueurs soient désinhibés, il faut donner le maximum. Il faut être sur ce coup-là le contre exemple du Barça (...) Si l'un d'entre nous marche, les Parisiens vont nous punir", a-t-il mis en garde.

Dupraz se souvient bien du match aller

Le TFC, qui vient de se relancer depuis début février après un trou d'air de novembre à janvier, peut dans tous les cas "s'enorgueillir d'avoir déjà marqué trois points contre le PSG" en septembre au Stadium (2-0), a encore dit Dupraz. Une victoire que les Toulousains ont "en mémoire parce qu'elle nous a fait beaucoup de bien", selon lui.

Ironisant sur la différence de moyens entre Barcelone et le TFC, Dupraz a par ailleurs souligné que "Barcelone, c'est 700 millions d'euros (de budget, ndlr), le notre c'est 35. C'est donc 20 fois plus donc 20 fois 4 ça fait 80. Donc si on perd 79 à 0, on fait mieux que le Barça logiquement parlant". "Par contre, si on perd 79 à 0, on va passer pour des cons", a-t-il conclu.