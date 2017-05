Nouveaux investisseurs, fin du salary cap : Comment l'ASSE voit l'après-Galtier

A quoi ressemblera l'AS Saint-Etienne sans Christophe Galtier? Bien difficile de le deviner. Le coach des Verts incarnait le club depuis 2009 et sa nomination sur le banc jusqu'à concentrer beaucoup de pouvoir, notamment en matière de recrutement, entre ses mains. Avec son départ, c'est une grande période de flou qui guette l'AS Saint-Etienne. Si le coach emblématique tire sa révérence, les Verts devront également faire sans la Coupe d'Europe l'an prochain, eux qui disputaient la Ligue Europa sans discontinuer depuis 2013. Avec les montées en puissance de Nice, Lille, Marseille et le risque de déclassement sportif, c'est l'inquiétude qui guette les fidèles de Geoffroy-Guichard en cette fin de saison.

"Les supporters sont inquiets ? C'est normal et c'est très bien comme cela", nous a confié Bernard Caïazzo, le président du directoire de l'ASSE. "Nous avons un nouveau cycle à construire et il n'existe pas de réussite sans préoccupation. Cette inquiétude mobilise tous les secteurs du club : le recrutement, la formation, la post-formation, le marketing, la communication, etc. Nous sommes en première ligne pour répondre aux attentes des supporters."

" Nos adversaires n'allaient pas dormir éternellement "

Après un cycle vertueux qui a vu les Verts grimper des bas-fonds du classement de L1 aux 16es de finale de Ligue Europa à Old Trafford, le club doit se réinventer. L'ASSE a grandi durant les années Galtier mais ses concurrents boostés par les capitaux étrangers ont connu une croissance récente spectaculaire. "On était devant Bordeaux et Marseille", note Caïazzo. "Mais tous ces clubs n'allaient pas dormir éternellement. A nous de trouver les parades pour leur repasser devant. On veut s'inspirer de ce qui se fait de mieux en Europe. Nous sommes allés rendre visite à la Real Sociedad, au Bayern Munich dernièrement pour avancer."

Christophe Galtier et Bernard Caïazzo en discussionsPanoramic

La croissance du club passera forcément par "la recherche d'un investisseur." Longtemps réfractaire à ouvrir son capital, l'ASSE est en train de changer son fusil d'épaule. "Nous travaillons sur le dossier de l'investisseur", nous a renseigné Bernard Caïazzo. "J'ai réussi à convaincre tout le monde à Saint-Etienne. Les choses changent et c'est, de toute façon, indispensable si on veut tenir la comparaison avec nos concurrents." Après avoir géré le club en bons pères de famille, le duo de présidents comptent désormais passer dans une autre phase.

"On va entrer dans un cycle d'investissements beaucoup plus important", promet le président du comité de surveillance. Certains freins au développement des Verts vont sauter. En particulier le salary cap qui contenait les salaires des joueurs (hors primes) en dessous des 90 000 euros mensuels. Dans le contexte actuel d'une Ligue 1 aux finances dopées par les investisseurs étrangers, cette règle risquait de faire obstacle à la compétitivité de Saint-Etienne à court terme.

Caïazzo aime "les anciens de 1998 et 2006"

Mais dans l'immédiat, l'ASSE doit trouver un nouveau coach. "Nous avons reçu prêt de 50 candidatures", nous a fait savoir Bernard Caïazzo. S'il avoue avoir un penchant pour "les anciens de 1998 et 2006 à cause de leur immense expérience", le président du conseil de surveillance se laisse un délai de décence, attend la semaine prochaine et l'hommage rendu à Galtier face au PSG pour son dernier match à Geoffroy-Guichard avant de brosser un portrait plus précis de son successeur. Celui-ci aura la lourde tâche de faire fructifier le cycle vertueux de Christophe Galtier. Et d'en construire un nouveau.