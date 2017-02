Lassana Diarra et l'OM, c'est terminé

Cette fois, c’est définitivement terminé. L’Olympique de Marseille et Lassana Diarra se sont officiellement séparés mardi soir. L’OM a annoncé la résiliation du contrat de son milieu de terrain "d’un commun accord", par le biais d’un communiqué diffusé sur le site officiel du club. Diarra quitte donc le club phocéen après y avoir évolué durant un an et demi.

Cette issue semblait inéluctable. Diarra, déjà désireux de quitter Marseille l’été dernier après une saison globalement aboutie qui lui avait permis de retrouver l’équipe de France, avait été écarté du groupe durant l’hiver pour chercher un nouveau club. Sans succès. L’entraîneur marseillais Rudi Garcia l’avait ainsi réintégré pour le match remporté mercredi dernier face à Guingamp (2-0). Le milieu de terrain avait été copieusement sifflé par le Vélodrome. Il avait ensuite refusé de faire partie du groupe olympien pour le déplacement à Nantes dimanche dernier (3-2).

Une amende à payer

Avant cette rencontre, Canal + avait annoncé que le départ de Diarra était "imminent". Il est désormais acquis et cela libère l’OM d’un épineux dossier. Car le joueur cherchait par tous les moyens à trouver une solution pour payer une amende de 10,5 millions d’euros dans le cadre d’un litige avec son ancien club, le Lokomotiv Moscou. Il aurait d’ailleurs demandé aux dirigeants olympiens d’en régler une partie, ou de lui augmenter son salaire, durant le mercato d’hiver. Ce que l’OM n’a pas accepté.

Marseille perd un joueur de qualité, mais Diarra ne semblait plus en mesure de faire passer les intérêts du club devant les siens dans ce contexte. Son départ apparaissait comme la meilleure solution. Le milieu de terrain, âge de 31 ans, s’est fendu d’un tweet pour faire ses adieux à son club. Il doit désormais en trouver un autre. Probablement à l’est. Le marché hivernal des transferts ferme en effet ses portes le 24 février en Russie et le 28 février en Chine. L’un de ces deux pays sera probablement la prochaine de destination de Diarra.