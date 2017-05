OL - Alexandre Lacazette, tellement plus qu'une histoire de penalties

L'ampleur des adieux résume souvent le vide que laisse l'être aimé après son départ. Et ça, le Parc OL ne pourra le nier. Pour le dernier match de son buteur maison, Alexandre Lacazette, l'enceinte lyonnaise a rendu un hommage plus qu'appuyé à son sauveur en titre, son meilleur joueur des saisons passées. Car, ne nous trompons pas, l'OL sans Lacazette cette saison n'est qu'une équipe moyenne, sans doute pas au niveau d'une demi-finale de Ligue Europa et d'une quatrième place en championnat. La Lacazette-dépendance de Lyon n'avait jamais été aussi vraie que cette saison.

Vous avez choisi de faire du Lyonnais votre meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Bien sûr, Cavani, Bernardo Silva voire Mbappé l’auraient aussi mérité. Mais vous avez finalement eu raison. Car vous avez aussi choisi de récompenser la régularité. Depuis 2013, Lacazette pèse minimum 20 buts par saison. Cette saison, toutes compétitions confondues, c’est 37 pions. Au total, c’est 129 avec l’OL depuis ses débuts en pro.

Pour combien de penalties ? Car c’est finalement le procès qui a été fait à l’attaquant français tout au long de l’année. La réponse est simple : 23. 23/129 soit 18,7% de buts marqués dans cet exercice. Autant vous le dire de suite, ce n’est pas un pourcentage ahurissant pour un attaquant qui marque autant. A titre de comparaison, en Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic lors de ses quatre années parisiennes avait marqué près de 21% de ses buts sur penalty. Et personne ne s’en était ému sur Twitter.

Le plus complet de sa génération ?

Alexandre Lacazette est bien l’un des plus grands buteurs de l’histoire de l’OL, sa quatrième place dans les annales du club l’atteste assez. C’est aussi et surtout l’un des attaquants les plus complets qu’a vu passer la Ligue 1 ces dernières saisons.

Il suffit de s’attarder sur Youtube et les compilations des buts marqués par "Alexandre Le Grand" avec Lyon pour s’en convaincre. Appels tranchants, vitesse, polyvalence, efficacité des deux pieds et sens du collectif, telles sont les cordes de l’archer Lacazette. Regardez à nouveau son premier but face à Nice samedi : son contrôle orienté en pivot, ils ne sont pas nombreux à pouvoir le réaliser dans notre bonne vieille Ligue 1.

Et si Lacazette a signé sa meilleure saison statistique au point de porter l’OL à bout de bras cette saison, c’est probablement lors de l’exercice 2014-2015, celle de son association éclatante avec Nabil Fekir, que toutes ses qualités se sont exprimées à foison. La preuve en vidéo.

Au bon souvenir de Saint-Etienne

Mais le poste d’attaquant, c’est aussi et surtout des buts décisifs. De la trempe de ceux qui marquent les mémoires. Les limites de Lacazette en Coupe d’Europe ont été réelles. En Ligue 1, en revanche, les prestations de gala ont été légion en atteste ses 17 doublés et ses 4 triplés.

Certaines reviennent plus vite en mémoire que d’autres. Les deux buts face à Nice en novembre 2014 avec des réalisations toute en vitesse, coordination et dribbles. Son triplé face à Monaco lors du 6-1 de la saison passée où ses qualités de déplacements avaient fait la différence. Mais, en bon Lyonnais, c’est finalement face à Saint-Etienne que ses soirées de prestige ont pris une résonnance particulière.

D’abord en mars 2014 avec cette volée du gauche en pleine course parfaitement coordonnée après un centre de Gomis. Mais le vrai chef d’œuvre, c’est évidemment son triplé de novembre 2015 face aux Verts. Pour la symbolique mais un peu plus que cela. Son premier but, tout en touché, marque bien la différence d’Alexandre Lacazette avec d’autres attaquants de Ligue 1.

Il n’est pas le plus grand, pas le plus rapide, peut-être pas le plus technique et même pas le plus tueur. En revanche, il est bien l’un des plus complets. Il sait tout faire, ou presque, et ça c’est un vrai luxe. Luxe sur lequel Diego Simeone, si tout va bien, devrait pouvoir s’appuyer. Histoire d’enfin prouver à la France du football, et à son sélectionneur aussi, que Lacazette est bien plus qu’une simple machine à transformer des penalties.