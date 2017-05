Le nouvel entraîneur de Lille, Marcelo Bielsa, connu pour être plutôt froid face à la presse et s'exprimer les yeux baissés face à ses interlocuteurs, a fait l'inverse mardi lors de sa présentation devant la presse... sur "ordre" de sa femme. "La première recommandation que j'ai eue quand je suis arrivé ici, et ce fut même un ordre de mon épouse, ça a été que je sois souriant et que je regarde les gens dans les yeux, ce que je suis en train de faire", a indiqué "El Loco". "C'est une avancée significative en termes de relations humaines", a plaisanté l'Argentin, provoquant les rires dans l'assistance.

Bielsa, qui aura 62 ans en juillet, a également expliqué les raisons pour lesquelles il a accepté de se lancer dans ce projet porté par le nouveau propriétaire du LOSC, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez, qui avait racheté le club nordiste en janvier.

" Passer le plus de temps possible à attaquer "

"Les installations sont parfaites et ça stimule pour le travail. Et travailler avec Luis Campos [conseiller sportif du président Gérard Lopez, NDLR] suppose un apport considérable quant à la constitution de l'effectif. Je pense que ce que je peux apporter s'articule autour de ce dont le club le club a besoin", a estimé l'ancien entraîneur de Marseille (2014-2015). "Le potentiel que je vois dans cette ville et dans ce projet alimente grandement mon enthousiasme et mon envie de bien faire", a-t-il ajouté.

Bielsa, qui n'a pas voulu parler des joueurs qui pourraient arriver ou quitter le club, a ensuite évoqué la philosophie de jeu qu'il voudrait produire avec le LOSC : "passer le plus de temps possible à attaquer."

Enfin, l'Argentin a détaillé le programme de reprise du club qui sera composé de deux phases de trois semaines, une première axée sur la préparation générale de l'équipe et une seconde qui comportera cinq matches amicaux. La septième et dernière semaine sera elle consacrée à la préparation du premier match de championnat qui aura lieu le premier week-end d'août.