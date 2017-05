Un 8e titre qui ancre un peu plus Monaco dans l’Histoire du foot français

Quel beau champion ! Et quel palmarès. Officiellement sacré champion ce mercredi après sa victoire contre Saint-Etienne (2-0), l’ASM a soulevé son huitième trophée de champion de France. Un total qui lui permet de rejoindre le FC Nantes, également à huit unités, et de monter sur le podium des clubs les plus titrés en championnat.

Évidemment, l’ASSE est encore au-dessus avec ses dix titres. L’OM et ses neuf titres reste aussi devant. Mais avec ce huitième sacre, Monaco grave ses lettres de noblesse dans l’histoire du football français. C’est surtout un retour au premier plan après des titres conquis au siècle dernier (1961, 63, 78, 82, 88, 97 et 2000).

Au passage, Monaco rend service à l’OL, qui conserve son record de sept titres de champion d’affilée. Le PSG et ses six titres, dont quatre consécutifs de 2013 à 2016, devra attendre un peu avant de grimper dans la hiérarchie. Car, cette saison, Monaco avait faim de retrouver des sensations abandonnées depuis trop longtemps : celle d’un champion !