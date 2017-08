Avec un grand Neymar, le PSG l'emporte face à Toulouse (6-2)

Neymar a déjà pris l'habitude de ne pas décevoir avec le PSG. Auteur d'un but et d'une passe décisive face à Guingamp pour son premier match sous la tunique parisienne, le Brésilien a également brillé dimanche pour ses grands débuts au Parc des Princes. Face à Toulouse (6-2), il a flambé. Il a égalisé (1-1, 31e) avant de combiner avec Adrien Rabiot, auteur d'une jolie frappe à ras de terre (2-1, 35e). Puis, il a obtenu un penalty généreux transformé par Edinson Cavani (3-1, 74e). Et après avoir offert le cinquième but à Layvin Kurzawa sur corner (5-2, 84e), il a conclu la marque à l'issue d'un petit festival dans la surface (6-2, 90e). Une belle cerise sur le gâteau.

Dans le sillage de sa nouvelle star, Paris signe sa troisième victoire en trois rencontres pour débuter ce championnat. Histoire de prendre la tête du championnat, juste devant Monaco et de Saint-Etienne grâce à une meilleure différence de buts. Cette première soirée de Neymar au Parc, pleine de promesses, restera dans les mémoires. Elle n'a pourtant pas été aussi tranquille que prévu pour les Parisiens et que le score le laisse penser. Pour plusieurs raisons.

Kurzawa et Pastore brillent aussi, Verratti expulsé

Ultra dominateur, le PSG a d'abord manqué de réalisme à l'image d'Angel Di Maria (3e), Marco Verratti (11e) ou encore Neymar (14e, 26e) et Edinson Cavani (18e). Paris s'est ensuite fait surprendre sur une contre-attaque conclue magnifiquement par Max-Alain Gradel (0-1, 18e) après une mauvaise intervention de Layvin Kurzawa. Et ensuite, les Parisiens ont dû terminer à dix après avoir vu Marco Verratti recevoir un deuxième jaune un peu sévère (69e).

Le PSG a cependant répondu à ces différents scénarios comme un champion. Et grâce à un Neymar intenable ! Menés, les protégés d'Unai Emery ont vite renversé le score. Après l'expulsion de Verratti, ils n'ont pas vraiment douté. Ils ont même marqué quatre buts en infériorité numérique. Directement impliqué sur cinq buts, Neymar y est pour beaucoup. On en oublie presque les buts splendides de Kurzawa, auteur d'un ciseau sublime, et de Javier Pastore, qui a signé une frappe magnifique. Sur les ailes de Neymar, Paris est sur un nuage. Et toute la L1 ne peut que se régaler.