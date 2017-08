Ligue 1 (1ere journée) : Lyon domine Strasbourg (4-0), Nice tombe à Saint-Etienne (1-0)

Lyon - Strasbourg : 4-0

L’OL démarre sa saison du bon pied. Malgré le départ de nombreux cadres cet été, les Lyonnais ont parfaitement entamé leur exercice en prenant facilement le dessus sur Strasbourg (4-0). Mariano Diaz, l’attaquant censé remplacer Alexandre Lacazette, s’est fendu d’un joli doublé. D’abord sur une frappe lointaine mal jugée par Kamara (23e) puis sur une erreur de la défense strasbourgeoise parfaitement exploitée (61e). Nabil Fekir (59e) est l’autre buteur du match sur un penalty obtenu par le très remuant Bertrand Traoré puis à la conclusion d’une jolie talonnade de Maxwel Cornet (90e). Une soirée parfaite en somme.

Ce qu’on en retient : Les recrues lyonnaises, déjà au niveau.

Saint-Etienne - Nice : 1-0

Les héros étaient fatigués. Trois jours après sa qualification héroïque pour les barrages de la Ligue des champions, Nice, privé de Mario Balotelli et Jean-Michaël Seri, s'est incliné Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard (1-0). Les Verts se sont montrés particulièrement séduisants en première période à l'image du but de la victoire inscrit par Jonathan Bamba, au terme d'une belle action collective initiée par Romain Hamouma et relayée par Oussama Tannane (4e).

Ce qu'on en retient : Au-delà de la fatigue, c'est fatalement plus compliqué pour Nice sans ses deux meilleures individualités.

Jonathan Bamba a marqué pour Saint-Etienne face à NiceGP2 Motorsport Limited

Montpellier - Caen : 1-0

Soirée chargée d'émotion à La Mosson. Le public montpelliérain a rendu un hommage vibrant à Louis Nicollin et les joueurs se sont mis au diapason en signant une victoire face à Caen (1-0). Comme un symbole, c'est Souleymane Camara, au club depuis dix ans, qui a inscrit le but du succès du MHSC en reprenant victorieusement un centre de Kévin Bérigaud (58e).

Ce qu'on en retient : L'hommage à Loulou. Il le méritait tant.

Metz - Guingamp : 1-3

Metz avait mieux commencé mais Guingamp était remonté. Les Bretons ont décroché leur première victoire de la saison grâce à un penalty de Briand (39e), un joli but de Blas au terme d’une action collective aboutie (70e) et une réalisation de Diallo sur un service au cordeau de… Blas (84e). Pour autant, Metz a montré un joli visage symbolisé par le but de Nolan Roux sur un caviar de Cohade (14e). Mais c’est bien l’En Avant qui démarre la saison en trombe.

Ce qu’on en retient : Guingamp n’a pas changé et c’est une bonne nouvelle.

Guingamp a signé une belle victoire à MetzGetty Images

Troyes - Rennes : 1-1

Rennes n'est pas passé loin d'une déconvenue pour la reprise. Mais le premier but en Ligue 1 de Jordan Tell, 20 ans, après une accélération décisive de Firmin Mubele (69e) a permis à la formation de Christian Gourcuff de prendre un point à Troyes (1-1). Une petite frustration pour le promu, qui avait ouvert le score en tout début de seconde période par Samuel Grandsir sur une contre-attaque (46e).

Ce qu'on en retient : Rennes a encore des progrès à faire pour exprimer son potentiel.

Vincent BREGEVIN et Cyril MORIN.