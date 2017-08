Ligue 1 - L'OM cherche un avant-centre ? Mais il a Clinton Njie

On attendait Valère Germain, auteur de deux passes décisives quand même, on a surtout vu Clinton Njie. Après une première mi-temps poussive, Marseille a mis tout le monde d'accord en trois minutes après la pause. Et un homme a symbolisé ce renversement. Son nom ? Clinton Njie, attaquant formé à l'Olympique Lyonnais. Le Camerounais est entré en jeu à la reprise, remplaçant un Dimitri Payet touché aux abducteurs. Il a parfaitement saisi sa chance en inscrivant un doublé plein de promesses pour la suite. Pourtant, il paraît que les dirigeants cherchent toujours un avant-centre…

Face à Dijon, Clinton Njie s'est d'abord illustré en reprenant victorieusement un centre de la gauche de Valère Germain, par une tête plongeante (51e, 1-0). Il s'est ensuite chargé du troisième but presque tout seul avec une action individuelle digne des plus grands : contrôle, petit pont pour effacer un défenseur et ballon piqué contré pour lober le gardien (72e, 3-0). A la mi-temps, Rudi Garcia avait motivé son changement par le pépin physique de Payet mais aussi parce qu'il ressentait le besoin d'apporter un surplus de vitesse. Virevoltant et opportuniste, Clinton Njie a transformé en coaching payant ce qui pouvait apparaître comme un coup dur.

Déjà affuté lors de la préparation

On ne pourra vraiment pas dire qu'on ne l'a pas vu venir cette renaissance de Clinton Njie, parti tenter sa chance à Tottenham après une saison prometteuse à Lyon. Revenu après une année pleine de désillusion en Premier League, le Camerounais a choisi Marseille pour se relancer. Auteur de 4 buts en 22 matches en 2016/2017, l'attaquant de 23 ans a pris le train de la préparation estivale réussie de son équipe.

On pense notamment à son doublé inscrit en amical face au FC Viitorul. Appliqué, intéressant et à l'aise dans plusieurs formations tactiques, il offre un profil explosif sur lequel pourra s'appuyer Rudi Garcia pour débloquer des situations mal embarquées. Il paraît que les dirigeants cherchent toujours un avant-centre mais, dimanche soir, Clinton Njie a rappelé qu'il était là, prêt à rendre des services pour confirmer son retour au premier plan.