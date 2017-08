Officiel : Neymar signe 5 ans au PSG !

C'est un séisme. Le plus fort jamais enregistré sur la planète mercato. En ce jeudi 3 août 2017, le PSG a frappé un coup monumental en annonçant la signature de Neymar, qui s'est engagé pour cinq ans avec le club de la capitale. Paris a littéralement fait exploser le record du transfert le plus cher de l'histoire en réglant les 222 millions d'euros correspondant à la clause libératoire de la méga-star brésilienne au FC Barcelone. Soit plus du double de la somme investie par Manchester United pour s'offrir Paul Pogba l'été dernier (105 millions d'euros). Neymar sera présenté à la presse vendredi lors d'une conférence organisée à 13h30 au Parc des Princes puis au public samedi à partir de 15h45, toujours au Parc, avant le match face à Amiens (17h00).

Un transfert comme ça ne pouvait être que rocambolesque. Il l'a été avec un feuilleton aux multiples rebondissements qui a agité la planète durant un mois. Il l'est surtout par les montants démesurés de cette transaction. Il y a la clause libératoire, payée en personne par Neymar et ses avocats jeudi soir selon un communiqué du FC Barcelone. Il y a le salaire du Brésilien (30 millions d'euros nets par an), qui fait de lui le joueur le mieux payé d'Europe derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il y a aussi les 35 millions d'euros de commission versés au père du joueur.

Vidéo - Du mariage de Messi au "se queda", le départ de Neymar a mis un mois à se dessiner 00:55

Des sommes qui donnent le vertige et font légitimement grincer pas mal de dents par rapport au fair-play financier. Le montage qui a permis au PSG de réaliser ce transfert n'est d'ailleurs pas très clair pour l'instant. Il a notamment été question du rôle décisif joué par le Qatar, qui aurait fait signer un contrat de 300 millions d'euros à Neymar pour qu'il devienne son ambassadeur pour la Coupe du monde 2022. Ce qui aurait notamment permis au joueur de payer sa clause. Mais cela n'a pas été confirmé jusqu'ici.

Un joueur hors-norme

Quelle que soit la manière, le PSG s'est offert un joueur hors-norme. Arrivé au FC Barcelone en 2013 pour 88,2 millions d'euros, le Brésilien a signé 105 buts et 80 passes décisives au sein du trio qu'il formait avec Lionel Messi et Luis Suarez dans l'attaque catalane. Neymar est aussi le fer de lance de la Seleçao, pour laquelle il a inscrit 52 buts en 77 sélections. Tout cela à seulement 25 ans. S'il reste encore un peu éclipsé par Messi et Cristiano Ronaldo, Neymar est déjà la star du présent et celle du futur.

Vidéo - 109, 431, 73,5%... Les (folles) stats de Neymar au Barça 00:56

Le PSG est bien placé pour le savoir. Le Brésilien a régulièrement fait du mal au club de la capitale en Ligue des champions. Il avait notamment été le grand artisan de l'exploit du Barça face au club de la capitale en 8e de finale retour de la dernière édition (6-1). Une humiliation qui avait laissé une trace indélébile dans les rangs parisiens et gâché en grande partie sa fin de saison. Mais cela n'a pas empêché les dirigeants parisiens de convaincre leur bourreau de rejoindre la capitale.

Et la Ligue 1. Le PSG n'a pas seulement bouleversé le marché des transferts qui devrait encore davantage s'enflammer après cette transaction, et l'échiquier européen du football en s'offrant l'un des meilleurs joueurs du monde. Le club de la capitale a aussi braqué les projecteurs sur un championnat de France plus sexy que jamais. Oui, Paris a mis Neymar en France. Il n'a pas encore remporté la Ligue des champions, mais il a réussi cet exploit. Et c'est déjà monstrueux.