Juventus-Monaco (2-1) - Mbappé : "Le but face à Buffon ? Ça ne sert à rien…"

Quelle était la réaction du groupe dans le vestiaire après cette défaite ?

K.M. : On était un peu déçu. Nous avions l'ambition d'aller en finale mais nous nous sommes confrontés à une grande équipe qui a été meilleure que nous. On a essayé de sortir la tête haute, on n'a pas de regrets à avoir. Est-ce que c'était trop dur pour nous ? Je ne sais pas. Mais ils ont été meilleurs que nous sur les deux matches. C'est clair et net.

Vous avez marqué un but à Buffon à 18 ans…

K.M. : (Il coupe) C'est anecdotique. On perdait, on était déjà éliminés. C'est un petit plaisir personnel mais ça ne sert à rien.

Vous êtes aujourd'hui le buteur le plus jeune en demi-finale de Ligue des champions.

K.M. (dépité) : Pfff… Aujourd'hui, ça sert un peu à rien, non ? On est éliminés. Les records, on regardera ça dans longtemps. Là, ce soir, c'est vraiment anecdotique.

Buffon embrasse Mbappé après Juve-MonacoGetty Images

Malgré tout, le parcours en Ligue des champions reste exceptionnel.

K.M. : Le chemin parcouru est énorme. On est fier de nous et je pense que toute la France est fière. On a bien représenté le pays. On a essayé de jouer notre football, montré de quoi on est capable. L'Europe a vu que nous étions une bonne équipe et qu'on pouvait se frotter aux meilleurs. Cette compétition a accéléré notre progression pour pourquoi pas revenir l'année prochaine et mieux armés.

Serez-vous toujours monégasque l'an prochain ?

K.M. : Je savais que vous alliez me poser cette question. Il reste deux ou trois matches à assurer. Après j'aurai deux mois et demi pour prendre ma décision et savoir ce que je vais faire.

Aurez-vous un favori pour la finale ?

K.M. : Non. Je la regarderai tranquille devant la télévision sur mon canapé et en famille.

Désormais, c'est le titre de champion de France qui vous préoccupe. Voilà qui ferait une belle cerise sur le gâteau.

K.M. : Comme on se le répète, le titre c'est l'objectif principal du club. Cela ne dépend plus que de nous. On a encore un ou deux matches à assurer. Si on est professionnel et sérieux, ça devrait passer.