Les notes : Glik a pris la marée, Subasic et Mbappé ont évité le naufrage

Danijel Subasic : 7

On a aimé : Il a multiplié les parades et retardé l'échéance du mieux qu'il a pu devant devant Dybala (25e, 43e) puis Higuain (38e). Sur l'ouverture du score, il sort un nouvel arrêt devant Mandzukic mais, trop seul, il finit par s'incliner.

On n'a pas aimé : Il est en retard sur le but d'Alves. Mais là-encore, il est livré à lui-même.

En bref : Si seulement tous les Monégasques avaient été à son niveau...

Andrea Raggi : 4

On a aimé : Son retour fantastique devant Pjanic (28e). Mais il a trop souvent couru après le ballon. Son manque d'explosivité a coûté cher à Monaco.

On n'a pas aimé : Sur l'ouverture du score, il laisse beaucoup de libertés à Mandzukic et tarde à réagir. Il se bat, il ne lâche rien mais son état d'esprit ne compense pas ses lacunes.

En bref : Trop juste pour une demi-finale de Ligue des champions.

Kamil Glik : 3

On a aimé : Il sauve sur sa ligne ou presque devant Higuain (22e).

On n'a pas aimé : Il a manqué de promptitude sur les accélérations turinoises. Son alignement douteux a coûté quelques sueurs froides notamment sur l'immense occasion de Cuadrado (52e). Son déchet inhabituel dans la relance a participé à l'asphyxie des Monégasques. Coupable d'un très vilain geste sur Higuain (69e) qui aurait dû lui valoir une expulsion.

En bref : En difficulté, il a fini par péter les plombs. Impardonnable.

Kamil Glik, Gonzalo HiguainGetty Images

Jemerson : 3,5

On a aimé : Son retour énorme sur Cuadrado (55e). Pour le reste…

On n'a pas aimé : Un jeu long catastrophique et beaucoup de munitions gâchées. Complètement à côté de ses pompes dans la relance, il n'a pas rassuré dans les duels où lui-aussi a souffert face à Dybala ou Higuain. Une première demi-heure catastrophique qui a instillé le doute aux Monégasques.

En bref : Trop fébrile.

Djibril Sidibé : 3,5

On a aimé : Son retour décisif sur Mandzukic (27e).

On n'a pas aimé : Il lâche le marquage de Mandzukic sur l'ouverture du score turinoise. En position de milieu droit, il n'a jamais débordé ou apporté le danger. Comme souvent dans les grandes affiches, il a laissé beaucoup d'espaces dans son dos.

En bref : Un air de déjà-vu.

Tiémoué Bakayoko : 5

On a aimé : L'un des rares à répondre dans le combat. Son gabarit a fait du bien et il est le Monégasque qui est le mieux rentré dans la rencontre.

On n'a pas aimé : Sa passe en retrait très dangereuse (20e) l'a un peu fait sortir de son match. Il n'a pas eu son rayonnement habituel dans la projection vers l'avant.

En bref : Solide à défaut d'être inspiré.

Remplacé par Valère Germain (78e).

Joao Moutinho : 5,5

On a aimé : Il fut l'un des rares à rester clairvoyant. Au milieu d'un collectif en souffrance techniquement, il a su orienter le jeu avec précision. Sa passe décisive pour Mbappé récompense un match solide.

On n'a pas aimé : Quand la Juve a accéléré en phase de transition, le Portugais a souvent tiré la langue. En retard, il s'est fait déborder plus d'une fois par Pjanic notamment.

En bref : Précieux.

Dybala (Juventus) y Moutinho (Mónaco) peleando un balón | Champions LeagueGetty Images

Benjamin Mendy : 4,5

On a aimé : Ses centres aux trajectoires toujours dangereuses. Des missiles à tête chercheuse pour Falcao et un centre tendu magnifique (42e) qui aurait mérité un meilleur sort. Il n'a jamais baissé la tête.

On n'a pas aimé : Il a d'abord eu beaucoup de mal dans ses transmissions vers l'avant. Catastrophique dans son camp, il a offert un face à face à Dybala (44e). Sur le corner suivant, Daniel Alves enfonçait le clou. En souffrance en défense.

En bref : Il a davantage coûté que rapporté.

Remplacé par Fabinho (55e).

Bernardo Silva : 4

On a aimé : Très à l'aise dans l'axe, un vrai poison... durant les 10 premières minutes. Il s'est battu comme un diable, n'a jamais cessé de demander le ballon. Un état d'esprit irréprochable.

On n'a pas aimé : Une mauvaise orientation pour Sidibé (21e) comme un signe que ce n'était pas le Bernardo Silva des grands soirs. Souvent empêtré au milieu d'une forêt de jambes bianconeri, il lui a manqué son coup de rein dévastateur.

En bref : Un dragster sans essence.

Remplacé par Lemar (69e).

Bernardo Silva au duel avec Dani Alves lors de Juventus - Monaco en Ligue des champions (2017).Getty Images

Kylian Mbappé : 5,5

On a aimé : Son but, bien sûr, et sa volonté de toujours mettre de la vitesse. Sur les deux manches, il est, de loin, le Monégasque le plus dangereux. Ce mardi, il s'est encore présenté deux fois devant Buffon avec un taux de réussite de 50%. Pas si mal face au mur turinois.

On n'a pas aimé : Moins à l'aise à droite que sur un côté. Son entente avec Mendy n'a pas sauté aux yeux en seconde période et les deux hommes ont eu un mal fou à se trouver.

En bref : La tête qui dépasse. Comme souvent.

Falcao : 4

On a aimé : Sa combativité. Il a récupéré beaucoup de ballons en seconde période. Mais on lui demande avant tout d'être menaçant dans la surface adverse.

On n'a pas aimé : Dans les matches fermés, Falcao souffre. Rarement en position de frappe, il n'a jamais réussi à se défaire du marquage de Chiellini.

En bref : Un ombre lors de cette double confrontation.