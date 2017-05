Monaco a bien essayé mais les cadors gardent les commandes

La finale tant attendue, entre le Real Madrid et la Juventus Turin, est une affiche de prestige comme il en existe peu mais elle n’a pas l’odeur du neuf. Après 1998 (1-0 pour le Real), ça sera la deuxième fois que ces deux géants européens se retrouveront en finale. Et, forcément, si eux sont là c’est que d’autres n’ont pas cette chance. Notamment des petits nouveaux. C’est bien simple, depuis 2004 et la finale inédite entre Monaco et Porto, tous les finalistes appartiennent aux quatre grands championnats européens.

Sans surprise, l’Espagne truste le haut du classement avec 9 finales partagées entre 3 clubs (Barcelone, Real, Atlético). Devant l’Angleterre et ses cadors, l’Italie et l’Allemagne.

Pour le changement, il faudra donc attendre la saison prochaine et une éventuelle épopée, comme celle qu’a pu connaître Monaco cette saison. Et ça, ce n’est en rien garanti. C’est même tout l’inverse. Difficile de ne pas croire que la prochaine édition abandonnera la tradition. Ainsi va la vie de la Champions League.