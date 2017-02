Les notes de Saint-Etienne : Ruffier et Veretout ont surnagé, le côté droit a pris la marée

Stéphane Ruffier : 6

J'ai aimé : Il a longtemps retardé l'échéance en multipliant les miracles face à Martial (10e, 25e, 34e, 52e).

Je n'ai pas aimé : Il met du temps à se relever sur l'ouverture du score et repousse un centre tendu dans les pieds d'Ibrahimovic sur le deuxième but. Le Suédois lui a encore fait très mal ce jeudi.

En bref : Sans lui, l'addition aurait pu être plus lourde encore.

Kevin Malcuit : 3,5

J'ai aimé : Un début de match entreprenant offensivement et sa qualité de centre est toujours un atout.

Je n'ai pas aimé : Il a extrêmement souffert face aux changements de rythme de Martial. Un excellent retour sur Ibrahimovic certes mais il a pris la marée face à la fusée de Man U. Les Anglais l'ont bien compris et ont insisté sur son couloir.

En bref : Quand il est sur le reculoir, le loup se transforme en agneau.

Kevin Théophile-Catherine : 3

J'ai aimé : Un état d'esprit irréprochable.

Je n'ai pas aimé : Dans les duels face à Ibrahimovic, il a eu du mal à exister et ce n'est pas le défenseur le plus rapide de Ligue 1. En seconde période, lui aussi a eu du mal à sortir la tête de l'eau et il provoque un penalty qui éteint sans doute les derniers espoirs verts.

En bref : Difficile de soutenir la comparaison face au géant suédois.

Loïc Perrin : 5

J'ai aimé : Grâce à son intelligence de jeu, il a compensé son déficit physique et a éteint quelques mèches mancuniennes. Il est allé au combat et il fut le seul à contenir Ibrahimovic.

Je n'ai pas aimé : On l'a connu beaucoup plus inspiré dans les relances et il a perdu de sa sérénité quand l'étau s'est resseré autour de la défense des Verts.

En bref : Il n'a pas grand-chose à se reprocher.

Florentin Pogba : 5

J'ai aimé : Il a imposé son physique en début de match et Manchester a préféré déserter son aile. Il s'est senti poussé des ailes à l'image de cette frappe de 30 mètres. Audacieux et solide.

Je n'ai pas aimé : Des gourmandises qui ont fait passer des frissons.

En bref : Il a fait le poids face à son frangin.

Paul and Florentin Pogba during Manchester United vs Saint-Etienne game – PUB NOT IN UKImago

Jordan Veretout : 6

J'ai aimé : Il a très vite imposé son gabarit dans l'entrejeu et regardé ans le blanc des yeux Paul Pogba et le milieu mancunien. Il a donné l'exemple dans l'engagement et le don de soi. Veretout a percé les lignes dès qu'il le pouvait et a offert une balle de but à Hamouma (40e).

Je n'ai pas aimé : Il commet la faute qui amène l'ouverture du score. Même si elle est légère.

En bref : Un guerrier à la hauteur du choc.

Vincent Pajot : 5

J'ai aimé : Son activité. Lui aussi fut dans le ton en première période. Il n'a pas reculé et s'est démultiplié.

Je n'ai pas aimé : Il dévie le coup franc d'Ibrahimovic dans ses propres filets. Lui aussi a peu à peu disparu et quand Manchester a mis de l'intensité, il a pioché physiquement.

En bref : Un match en clair-obscur.

Remplacé par Selnaes (73e) qui a eu le temps d'offrir une balle de but à Nolan Roux.

Jorginho : 4

J'ai aimé : Son culot et ses coups de rein. Il a cette capacité à éliminer et n'a pas froid aux yeux. De belles accélérations sur son côté dont une qui aurait pu faire mouche (33e). Il n'a jamais rechigné à venir prêter main forte à un Malcuit en souffrance.

Je n'ai pas aimé : Son petit gabarit a souffert face aux Mancuniens et il a disparu après la pause.

En bref : Des étincelles mais il en fallait plus pour faire vaciller MU.

Remplacé par Nolan Roux (64e).

Henri Saivet : 4

J'ai aimé : Sa disponibilité et sa relation technique avec Hamouma. Il est à la conclusion de deux des plus grosses occasions des Verts (29e, 34e).

Je n'ai pas aimé : Lui aussi s'est fait bouger par les mastodontes mancuniens. Il n'a pas toujours fait les bons choix et aurait gagné à jouer plus simple. Il a disparu de la circulation après la pause.

En bref : Trop souvent pris dans l'étau.

Kevin Monnet-Paquet : 4

J'ai aimé : Il ne compte pas ses efforts et Florentin Pogba a pu compter sur ses aller-retours incessants. Disponible aux quatre coins du terrain.

Je n'ai pas aimé : Il rate une occasion en or (39e) et a fait preuve de beaucoup de maladresse. Incapable de ressortir des ballons après la pause, il a craqué face à la pression anglaise et a perdu des ballons qui auraient pu coûter cher.

En bref : Pas au niveau de ses dernières prestations.

Romain Hamouma : 5

J'ai aimé : Toujours dans le sens du but, il a créé des failles sur ses seules accélérations avant la pause. Son excellente remise de la tête pour Saivet (31e) avait des airs de passe décisive.

Je n'ai pas aimé : Il a payé ses nombreux efforts dans la finition où il a manqué de lucidité. Beaucoup plus imprécis en seconde période, il s'est éteint comme le reste du collectif stéphanois.

En bref : Il lui a manqué la précision.

Remplacé par Robert Beric (80e).