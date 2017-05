Maxime Lopez (OM) et Mouctar Diakhaby (OL) vedettes de la première liste new look de Sylvain Ripoll

Le milieu de Marseille Maxime Lopez et le défenseur de Lyon Mouctar Diakhaby font partie des 21 joueurs retenus dans la première liste du nouveau sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll, pour affronter l'Albanie le 5 juin puis le Cameroun le 8 juin en matches amicaux.

Lopez, 19 ans, n'avait jamais été appelé en Espoirs (catégorie des joueurs de moins de 21 ans), et ne compte que 3 sélections avec les U20. Diakhaby, 20 ans, n'avait lui non plus jamais été convoqué en U21. Il compte 6 sélections en U20 et 11 en U19. Les deux joueurs se sont révélés cette saison en championnat de France.

Pour ses deux premiers matches à la tête des Espoirs, l'ancien entraîneur de Lorient Sylvain Ripoll, nommé le 11 mai dernier, a en tout cas opéré un large renouvellement. En effet, seuls 5 des 21 joueurs convoqués ont déjà évolués en Espoirs: le Monégasque Abdou Diallo (2 sél.), l'ancien Lillois Benjamin Pavard (11 sél.), le Toulousain Alexis Blin (2 sél.), le Guingampais Marcus Coco (6 sél.) et le joueur du Celtic Glasgow Moussa Dembélé (4 sél.).

Moussa DembéléAFP

Trois des joueurs convoqués sont de la génération 1998 : Jonathan Ikone (prêté par le Paris SG à Montpellier), le Toulousain Kévin Amian et le Nancéien Faitout Maouassa. A noter enfin la présence d'un joueur évoluant en National avec Châteauroux, Jordan Siebatcheu, prêté par Reims (L2).

Les Bleuets débuteront leur parcours de qualification pour l'Euro 2019 le 5 septembre face au Kazakhstan. Les U21 français n'ont plus participé à un Euro de leur classe d'âge depuis 2006.

Liste des joueurs convoqués

Gardiens

Florian Escales (Marseille), Bingourou Kamara (Tours FC/L2), Maxence Prévot (Sochaux/L2)

Défenseurs

Kévin Amian (Toulouse), Ibrahim Cissé (Tours FC/L2), Mouctar Diakhaby (Lyon), Abdou Diallo (Monaco), Théo Hernandez (Deportivo Alaves/ESP), Faitout Maouassa (Nancy), Nordi Mukiele (Montpellier), Benjamin Pavard (Stuttgart/ALL)

Milieux de terrain

Alexis Blin (Toulouse), Marcus Coco (Guingamp), Adama Diakhaby (Rennes), Angelo Fulgini (Valenciennes/L2), Jonathan Ikone (Montpellier), Maxime Lopez (Marseille), Kévin N'Doram (Monaco)

Attaquants

Jonathan Bamba (Angers), Moussa Dembélé (Celtic Glasgow/SCO), Jordan Siebatcheu (Châteauroux/NAT)