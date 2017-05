Chelsea: Terry n'exclut pas de prendre sa retraite à la fin de la saison

La légende de Chelsea John Terry, qui quittera à 36 ans son club de toujours en juin, n'exclut pas de prendre sa retraite à la fin de la saison, a-t-il expliqué lundi soir après la victoire des Blues sur Watford (4-3) en Premier League.

"Je ne sais toujours pas si dimanche prochain sera mon dernier match (lors de la dernière journée, ndlr) ou pas, avant que je prenne ma retraite", a déclaré le défenseur anglais sur Sky Sports. "Cela dépendra si je reçois la bonne offre. J'en discuterais alors avec ma famille, que ce soit ici, ou à l'étranger. Je n'ai toujours pas pris de décision et j'évalue toutes les options", a continué Terry, buteur contre Watford et titularisé pour la première fois en championnat depuis septembre, alors que Chelsea a été sacré champion vendredi.

Conte dément

"John a pris la décision de continuer à jouer régulièrement et de jouer tous les matches. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de quitter Chelsea et de jouer tous les matches, mais je ne sais pas où", a commenté quelques minutes plus tard son entraîneur Antonio Conte, qui a dit apprécier l'aide de Terry "sur et en dehors du terrain". Est-ce que Terry devrait prendre sa retraite ? "Non, absolument pas", a insisté Conte. "Non, John veut continuer à jouer (...) C'est un grand homme et une légende pour Chelsea, et dans l'avenir, pour l'équipe dans laquelle il décidera de jouer."

Selon la presse britannique, Terry, qui a notamment remporté une Ligue des champions (2012), cinq titres de champion d'Angleterre (2005, 2006, 2010, 2015 et 2016) et quatre Coupes nationales (2007, 2009, 2010, 2012), pourrait rebondir en Chine, aux Etats-Unis, voire dans des clubs anglais moins huppés que Chelsea, comme Bournemouth.