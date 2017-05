N'Golo Kanté (Chelsea) sacré joueur de l'année par les journalistes anglais

N'Golo Kanté a mis tout le monde d'accord ! Déjà sacré par ses pairs le 24 avril dernier, le milieu de terrain français de Chelsea a fait le doublé en remportant cette fois le trophée de "Footballeur de l'année", distinction décernée depuis 1948 par le syndicat des journalistes anglais (la Football Writers' Association), qui comprend près de 340 membres.

Pour le 70e anniversaire de cette distinction individuelle, la plus ancienne en football, l'international tricolore a devancé son coéquipier Eden Hazard et le milieu de terrain anglais de Tottenham, Dele Alli. "C'est un fantastique honneur de remporter ce trophée, a réagi l'ancien joueur de Caen. Avec tous les grands joueurs qu'il y a à Chelsea et en Premier League, remporter cette distinction est une très grande fierté dans ma carrière."

Kanté succède à Vardy

N'Golo Kanté succède ainsi au palmarès à Jamie Vardy, qui avait remporté l'an dernier cette distinction alors qu'en parallèle, Riyad Mahrez avait lui été sacré par ses pairs. L'international français recevra son trophée le 18 mai prochain lors d'un gala à Londres.

L'ancien pensionnaire de Leicester City n'est pas le premier joueur à être sacré la même année par ses pairs et les journalistes. Eden Hazard (2015), Luis Suarez (2014) ou encore Gareth Bale (2013) y sont parvenus récemment. A noter enfin que Thierry Henry a remporté trois fois ce titre de la FWA (2003, 2004, 2006), un record.