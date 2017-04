Sunderland relégué après sa défaite contre Bournemouth (0-1)

Sunderland ne fera plus partie de l'élite la saison prochaine. L'équipe de David Moyes a concédé samedi une défaite fatale face à Bournemouth au Stadium of Light (0-1), puisqu'elle la condamne à évoluer à l'échelon inférieure en 2017-18. Lanterne rouge, les Black Cats comptent 21 points seulement et, avec seulement douze points restant à prendre puisqu'ils bénéficient d'un match en retard, ils ne peuvent donc plus revenir sur la 17e place, celle du premier non-relégable actuellement occupée par Hull avec 34 points et un match de plus.

Cela faisait dix ans que Sunderland, relégable depuis le 10 septembre, n'avait pas quitté l'élite anglaise mais ces dernières années le couperet était passé tout près à plusieurs reprises. Il s'agit également d'une nouvelle tache sur le CV de David Moyes. Avant de se perdre avec la Real Sociedad, le technicien écossais, en vue jusqu'en 2013 à Everton, avait en effet été limogé en 2014 par Manchester United quelques mois après avoir remplacé Sir Alex Ferguson.