50 millions de salaire, 80 millions de transfert : Aubameyang fait craquer la Chine

Le 4 janvier dernier, la presse italienne se faisait l'écho d'une offre de 150 millions d'euros du Shanghai SIPG pour Pierre-Emerick Aubameyang, à qui un salaire de 41 millions d'euros par an était promis en Chine. Une offre démentielle qui avait été démentie dans la foulée par le Borussia Dortmund, où le buteur gabonais évolue depuis quatre saisons.

Un peu plus de quatre mois plus tard, un possible départ en Chine d'Aubameyang est de nouveau évoqué. Mais cette fois, l'indiscrétion vient de la presse française, sur fond de rumeurs allemandes annonçant l'ancien Stéphanois proche du PSG. Une piste qui ne serait d'ailleurs pas prioritaire à Paris selon Le Parisien ou encore L'Equipe. Mais revenons-en à la Chine. Selon France Football, le Tianjin Quanjian de Fabio Cannavaro aurait transmis une offre démentielle à Aubameyang comprenant un salaire de 50 millions d'euros net par saison. Pour convaincre le BvB de lâcher son meilleur buteur, sous contrat jusqu'en 2020, le club chinois serait également prêt à dépenser 80 millions d'euros, rien que ça.

Aubameyang en pleine réflexion

Des sommes qu'aucun club européen n'est en mesure d'offrir, surtout concernant le salaire. Si, à première vue, voir Aubameyang accepter un tel plan de carrière apparaît peu probable, France Football croit savoir que cette offre fait fortement réfléchir le principal intéressé, conscient sans doute qu'une telle offre ne se représentera pas deux fois dans sa vie. Surtout qu'aucun top club européen ne s'est pour le moment positionné concrètement selon L'Equipe.

Le quotidien français confirme d'ailleurs que le joueur est actuellement en pleine réflexion et qu'une partie de son entourage le pousse à accepter l'offre chinoise (L'Equipe parle également de 50 millions d'euros de salaire par an, mais en brut et non en net comme FF). L'AC Milan, Manchester City et Manchester United font partie des autres clubs européens, en plus du PSG, à être intéressés par Aubameyang, mais aucun n'a pour le moment bougé. Espérant recevoir une offre concrète de l'un de ces clubs européens, Aubameyang se résoudra-t-il à accepter le challenge chinois si aucun d'eux ne passe à l'action ? Il a en tout cas désormais de vraies raisons d'hésiter, des millions même...