L'arbitre Mark Clattenburg est intéressé pour aller en Chine

C'est une information insolite dans une page transfert. Et pourtant. Face à la montée en puissance de la Chine sur le marché des transferts, symbolisée par l'arrivée de Carlos Tevez contre un salaire de 38 millions d'euros, certains acteurs du foot se posent des questions concernant les opportunités existant dans l'Empire du Milieu. Parmi ceux-là, Mark Clattenburg, l'arbitre international anglais. Considéré comme le meilleur au monde actuellement et notamment choisi pour la finale de l'Euro, le Britannique a affirmé dans un entretien à Associated Press qu'il pourrait répondre favorablement aux sirènes chinoises.

" Je me dois de penser à la stratégie à long terme de ma carrière. "

"La Chine essaie de développer son football à en croire les recrutements qui y sont faits, a déclaré Clattenburg. Je suis sous contrat avec la Premier League, mais si une opportunité se présentait, je me dois de penser à la stratégie à long terme de ma carrière. Combien de temps puis-je durer en tant qu'arbitre ? Cela fait 12 ans que je suis en Premier League. Ça a été 12 années magnifiques." a-t-il ajouté.

Mais, dans la foulée, l'arbitre anglais a tenu à expliquer qu'il n'avait encore reçu aucune proposition. "Il n'y a pas d'offre sur la table mais s'ils en faisaient une, j'y réfléchirais. Mais pour le moment, j'apprécie encore de travailler pour la Premier League et l'UEFA". Pour le moment...