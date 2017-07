Le président du LA Galaxy annonce qu'Ibrahimovic a refusé de signer en MLS

Zlatan Ibrahimovic en MLS ce n'est pas encore une réalité. Le président du Los Angeles Galaxy Chris Klein a confirmé qu'il voulait recruter l'ancien buteur du Paris Saint-Germain et de Manchester United, mais le géant suédois, passé notamment par l'Inter Milan, la Juventus et l'Ajax Amsterdam avant ses aventures parisiennes et anglaises, "veut pour l'instant rester en Europe".

"Nous avons des relations incroyables avec Zlatan et son agent, il aime notre club, il aime LA", a expliqué Klein vendredi lors de la présentation de sa recrue mexicaine Jonathan dos Santos. "Nous sommes intéressés mais je pense qu'il veut pour l'instant rester en Europe", a-t-il poursuivi.

"Nos portes sont ouvertes pour un joueur de ce calibre, nous avons les droits sur lui s'il devait venir en MLS, on va voir comment la situation va évoluer", a ajouté Klein.Victime d'une grave blessure au genou droit en avril, Ibrahimovic, 35 ans, est sans équipe depuis l'expiration de son contrat avec Manchester United le 30 juin dernier.

Mourinho n'a pas oublié "Ibra"

Mais l'entraîneur de Manchester United Jose Mourinho a indiqué mi-juillet qu'il était prêt à lui offrir un nouveau contrat si sa convalescence qui se déroule au centre d'entraînement des "Red Devils" se passait bien. "Pourquoi ne devrait-on pas attendre pour un joueur qui nous a tant donné ?", avait-il déclaré le 14 juin dernier.

Ibrahimovic, qui a rejoint Manchester United l'été dernier après quatre saisons au PSG, a marqué 28 buts, dont 17 en championnat, sous le maillot de Man U. Il devrait être à nouveau opérationnel en décembre prochain.

Une arrivée d' "Ibra", annoncée avec instance en juin, n'est plus à l'ordre du jour en 2017 : le Galaxy dispose, depuis l'arrivée de Dos Santos dans son effectif, du maximum de trois "joueurs désignés" (les meilleurs joueurs qui ne sont pas soumis au plafond salarial), autorisés par le règlement MLS.