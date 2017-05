Mbappé, Aubameyang, Belotti : les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Quand l'oncle de Mbappé parle dans la presse turinoise...

Alors que l'AS Monaco reçoit la Juventus Turin, ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des champions, l'oncle de Kylian Mbappé s'est exprimé dans les colonnes de Tuttosport, un quotidien sportif turinois. Interrogé ainsi sur la possibilité de voir un jour son neveu rejoindre la "Vieille dame", Pierre Mbappé n'a pas insulté l'avenir : "Il y a la Juve, les deux équipes de Manchester, le PSG, le Real, le Barça... Dans le futur, ils peuvent tous être des possibilités." Après avoir loué ensuite les qualités et le palmarès de la Juventus, l'oncle de Mbappé a toutefois ajouté : "Mon neveu est déjà dans une grande équipe et il se sent très bien à Monaco. Quand ce sera l'heure, on parlera en famille."

Notre avis : Que Kylian Mbappé plaise aux cadors européens, ce n'est pas un scoop. Aucun enseignement particulier à tirer de cette intervention de son oncle, si ce n'est que le timing n'est pas très judicieux.

Schmeichel pour succéder à De Gea ?

Qui succèdera à David De Gea à Manchester United si le portier espagnol rejoint le Real Madrid cet été ? Ces derniers jours, Jan Oblak (Atlético Madrid) et Joe Hart (Manchester City) ont été cités. Réputé pour son sérieux, Sky Sports assure ce lundi que Kasper Schmeichel est le numéro un sur la liste des dirigeants des Red Devils. Sacré champion d'Angleterre avec Leicester City la saison passée, le portier danois de 30 ans a prolongé l'été dernier jusqu'en 2021 avec les Foxes. Mais selon Sky Sports, le fils du légendaire Peter Schmeichel a récemment changé d'agent et un départ estival n'est pas à exclure. Formé à Manchester City, où son père a terminé sa carrière, Kasper Schmeichel intéresserait également les Citizens.

Notre avis : Voir Kasper Schmeichel marcher sur les traces de son père à United aurait un certain charme.

L'idée de Manchester City pour recruter Aubameyang

Relayée en Angleterre ce lundi, l'indiscrétion vient du média nigérian allnigeriasoccer. Selon cette source, Manchester City souhaiterait inclure son jeune attaquant Kelechi Iheanacho dans l'opération Aubameyang afin de convaincre le Borussia Dortmund de lâcher son buteur. Il n'est toutefois pas précisé quelle somme d'argent souhaiteraient ajouter les CItizens, en plus d'Iheanacho, dans la transaction.

Notre avis : Iheanacho est très prometteur et Dortmund adore les jeunes. Mais si le BvB veut garder Aubameyang, ce n'est pas la présence du Nigérian dans tout ça qui changera quoi que ce soit.

Belotti, avantage Chelsea ?

Courtisé par les plus grands clubs européens, lui qui dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros pour les clubs étrangers, Andrea Belotti a accordé un entretien à Sky Italia dans lequel il fait notamment part de son rêve de jouer la Coupe du monde avec l'Italie, mais aussi la Ligue des champions. Une déclaration qui fait dire aux médias anglais que Chelsea a plus de chances que Manchester United d'attirer le goleador du Torino, auteur de 25 buts en Serie A cette saison.

Notre avis : Jouer la prochaine C1 sera un plus indéniable pour attirer Belotti. Mais non seulement Manchester United peut encore espérer y participer, mais surtout, Chelsea n'est pas la seule écurie intéressée par Belotti à avoir validé son billet pour la prochaine C1.

L'Espanyol Barcelone veut relancer Lucas Pérez

Transféré l'été dernier à Arsenal après une grande saison avec La Corogne, Lucas Pérez (28 ans) ne s'est pas imposé à Londres et pourrait changer d'air cet été. Outre l'attention de son ancien club de La Corogne, le quotidien catalan Sport croit savoir que l'Espanyol serait également très intéressé pour un prêt et en mesure de prendre en charge une partie de son confortable salaire londonien. Ce dernier rêverait lui du Mondial 2018 et souhaiterait un projet sportif ambitieux pour se montrer aux yeux de son sélectionneur.

Notre avis : Voilà un joueur intéressant à relancer la saison prochaine. Si Arsenal ne se montre pas trop gourmand, la Ligue 1 ferait bien de se pencher sur son cas.

Srna reste fidèle au Shakhtar Donetsk

Le célèbre latéral droit croate Darijo Srna souffle ses 35 bougies ce lundi. Un anniversaire fêté par une prolongation d'un an avec le Shakhtar Donetsk, soit jusqu'en juin 2018. Cet hiver, le Barça avait pensé à lui suite à la grave blessure d'Aleix Vidal, mais Srna avait déjà décidé de rester fidèle au club ukrainien. Une décision qu'il ne regrette pas aujourd'hui : "J'assume à 100%. J'ai dit au président que je serais plus heureux en gagnant le championnat ukrainien avec le Shakhtar qu'en remportant la Ligue des champions avec le Barça. Je ne me serais jamais pardonné d'être parti en cours de saison."