Mercato : Alexis Sanchez fait languir les dirigeants d'Arsenal et le PSG aimerait en profiter cet ét

Plus les semaines passent, plus les supporters d'Arsenal commencent à craindre le pire. Arsène Wenger doit être un peu inquiet lui aussi. Les deux meilleurs joueurs des Gunners de ces deux dernières saisons, Mesut Ozil et Alexis Sanchez, tardent à prolonger leur contrat, qui prendra fin en juin 2018. Pour le second nommé, le PSG compte bien profiter de cette incertitude contractuelle pour faire plier Arsenal et convaincre les dirigeants londoniens de lui céder leur attaquant chilien de 28 ans l'été prochain.

Recruté 38 millions d'euros en 2014

Selon le quotidien britannique Daily Mirror, le club parisien serait prêt à investir 70 millions d'euros sur l'ancien Barcelonais. A un an de la fin de son contrat, Arsenal sera contraint de le vendre pour ne pas faire une croix sur les 38 millions d'euros investis sur la star de la sélection chilienne en 2014. Le PSG aurait fait passer le message au joueur qu'il serait plus opportun de faire durer les discussions autour de sa prolongation avec la direction des Gunners.

De son côté, Arsenal envisagerait d'offrir les 230 000 euros de salaire hebdomadaire, réclamé par les agents d'Alexis Sanchez depuis le début des négociations. De quoi faire plier son joueur et mettre fin aux nombreuses rumeurs de départ ? Le PSG, lui, est prêt à proposer une meilleure rémunération pour convaincre le Chilien de débarquer en Ligue 1. Patrick Kluivert serait un immense fan du joueur et le directeur du football du club parisien ne voudrait pas laisser cette bonne opportunité de marquer un gros coup sur le marché des transferts l'été prochain.