Marseille ne méritait pas mieux. Et Marseille méritait peut-être même moins bien que ce match nul ramené du stade Francis-Le-Blé (1-1). C’est finalement sur coup de pied arrêté que le sort de cette rencontre s’est joué. Nuno Tavares a ouvert le score dans la continuité d’un corner (0-1, 38e), tout comme Pierre Lees-Melou (1-1, 61e). Deux points de perdu pour l’OM qui laisse donc déjà le PSG en tête de la Ligue 1. Entré à la pause, Alexis Sanchez a fait ses débuts avec le maillot olympien.

Ad

Ligue 1 Sanchez déjà présent, Dieng encore écarté : Le groupe de l'OM IL Y A 12 HEURES

Car, malgré une bonne entame des Marseillais et une frappe dangereuse de Mattéo Guendouzi repoussée par Marco Bizot et dégagée sur sa ligne par Lilian Brassier (4e), la meilleure équipe sur la pelouse était bien Brest avec notamment 17 frappes contre seulement 5 tentatives pour Marseille. Grâce à un pressing efficace qui a empêché les joueurs d’Igor Tudor de repartir de derrière, ils se sont prémunis de nombreuses occasions adverses. Jusqu’à ce moment d’inattention d’Hugo Magnetti, sur un corner joué en retrait, et qui a laissé Nuno Tavares prendre de la vitesse dans son dos pour reprendre un centre de Jonathan Clauss d’un plat du pied gauche (0-1, 38e).

Plus d'informations à suivre...

Ligue 1 Longoria, l'autre facette du pouvoir IL Y A UN JOUR