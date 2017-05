Pierre-Emerick Aubameyang, non à la Chine, un grand oui à Paris

Le marché parisien pourrait bien passer la vitesse supérieure. Selon le site Kicker, Pierre-Emerick Aubameyang a fait du PSG sa priorité pour cet été, refusant ainsi une offre monstrueuse venant du championnat chinois. Un salaire de 25 millions d’euros net l’attendait au Tianjin Quanjian, l’équipe entraînée par Fabio Cannavaro et où évolue Axel Witsel et Alexandre Pato. Mais l’attaquant gabonais aurait définitivement fermé la porte à cette opportunité et a donné sa préférence au club parisien.

Meilleur buteur de Bundesliga cette saison, l’ancien Stéphanois fait figure depuis plusieurs semaines de plan B pour le recrutement offensif du récent deuxième du championnat de France derrière le Gunner Alexis Sanchez. Kicker cite des proches du dossier et assure que la tendance pour "Aubam" est à un départ du Borussia vers Paris. Le média allemand assure néanmoins qu’aucune offre ferme n’a été transmise pour le joueur de 27 ans. L’attaquant lui-même assurait samedi après la dernière journée de Bundesliga que son avenir au Signal Iduna Park se déciderait dans les prochains jours. "Je dois parler avec le club. Après, nous verrons ce que nous allons faire. [..] Je déciderai la semaine prochaine."

Sous contrat avec le BvB jusqu’en 2020, le Gabonais pourrait coûter autour des 50 millions d’euros au vice-champion de France. Aubameyang a aussi été lié ces dernières semaines avec son ancien club l’AC Milan, et les deux clubs de Manchester. En début de mois déjà, France Football puis Le Parisien évoquait bien des contacts entre les dirigeants du Borussia et ceux du PSG. Avec la saison des deux clubs prenant fin le week-end prochain, le dossier pourrait un peu plus se décanter la semaine prochaine.