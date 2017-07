Lewis Hamilton (Mercedes) : "Je veux gagner ce titre décemment"

Lewis Hamilton (Mercedes) accepte le risque qu'il a pris en rendant la troisième place à son équipier Valtteri Bottas au Grand Prix de Hongrie. Le Britannique sait pourtant qu'il pourrait le regretter en fin de saison s'il venait à perdre le titre face à Sebastian Vettel pour trois petits points.

"Ma raison me dictait de ne pas négliger le moindre point ; le cœur me dictait de rendre la place", explique-t-il. "Je veux gagner le championnat décemment. Peut-être que je serai rattrapé à la fin par ces points rendus. Mais j'assume. Cela prouve que je suis un homme de parole et que je joue collectif au même titre que chacun dans cette équipe. On a fait preuve de solidarité. Je pense que dans la vie on est payé de nos bonnes actions. Enfin, je l'espère."

"Ce geste, j'y tenais"

Même discours du côté du responsable de la compétition de Mercedes, Toto Wolff. "Nous avons des valeurs, déclare-t-il. "C'est avec elles que nous avons gagné des titres. Ce geste est sans doute l'un des plus difficiles que j'aie eu à prendre. Mais j'y tenais. Nous perdrons peut-être ce championnat pour trois points, mais je suis convaincu que nous gagnerons plus de titres sur le long terme de cette manière."

Alors qu'il était revenu à un point de Sebastian Vettel (Ferrari) au championnat avant ce Grand Prix de Hongrie, Lewis Hamilton (Mercedes) concède désormais 14 unités à son rival à neuf courses de la fin de la saison.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.



Retrouvez plus d’articles sur F1i