GP de Monaco - Jean Alesi: "Le favori, c'est Vettel"

Le favori du Grand Prix de Monaco, disputé dimanche, est l'Allemand de Ferrari Sebastian Vettel, leader du Championnat du monde (104 points), pour l'ancien pilote français Jean Alesi interrogé mercredi.

"Le favori, c'est Vettel, mais avec Lewis Hamilton (Mercedes, 2e du Championnat du monde à six points de l'Allemand, ndlr), tous les deux sont les vrais hommes forts du week-end monégasque", a répondu celui qui a couru notamment pour Ferrari (1991-1995), Benetton (1996-1997) et Sauber (1998-1999).

Interrogé par l'AFP, il s'est par ailleurs dit "certain" que leur duel se poursuivrait tout au long de la saison 2017. Jean Alesi est également revenu sur les spécificités du Grand Prix de Monaco, l'une des courses les plus prestigieuses de la saison: "en tant que pilote, on prend énormément de plaisir à conduire au milieu des rues avec des voitures qui ne sont pas du tout adaptées pour ce genre de conditions, mais on essaye justement de les dompter".

Parmi ses meilleurs souvenirs en Principauté, l'homme aux 32 podiums pour une victoire a évoqué sa deuxième place derrière le Brésilien Ayrton Senna en 1990 et son premier Grand Prix avec Ferrari (en 1991), "parce que, quand on conduit une Ferrari ici, on a l'impression d'être copain avec tout le monde".