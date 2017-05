Hamilton ne veut pas d'une "guerre de dupes" avec Vettel

Lewis Hamilton a trouvé l'adversaire idéal en la personne de Sebastian Vettel. Un quadruple champion du monde, c'est ce qui se fait de mieux pour offrir un retentissement incomparable à une pole position, une victoire. A Montmelo, il y a deux semaines, le Britannique s'était publiquement réjoui d'un triomphe acquis de haute lutte, en piste. A coups de stratégie, d'attaques, de dépassement au cordeau. L'essence de la course, la certification ultime aux yeux du public.

Lewis Hamilton ne veut pas d'autre chose, parce que c'est le must, parce qu'il ne veut pas revivre le parfum des affrontements des années 2014-2016. "Je le veux à son meilleur lorsqu'il monte dans la voiture, je n'ai aucune intention de mener une guerre psychologique en dehors de la voiture", a déclaré le triple champion du monde jeudi à Monaco. "Je veux le battre sur la piste car lorsqu'il est au top et que je le bas, on ne peut dire que ça et pas qu'il était dans un mauvais jour."

Lewis Hamilton (Mercedes) devant Sebastian Vettel (Ferrari) lors du Grand Prix d'Espagne à MontmeloGetty Images

"C'est le plus constant qui gagnera"

"Je tire beaucoup de fierté du fait que je suis très fort mentalement. Je pense que c'est quelque chose que les gens admirent quand on bat quelqu'un d'autre comme Sebastian ou Fernando Alonso. Ça va faire partie du jeu cette année. Pour nous deux, elle va être longue. Comme un parcours de 18 trous au golf. Au bout du compte, c'est le plus constant qui gagnera. Ça va être une bataille de tous les instants, physiquement, mentalement, techniquement, et c'est pour ça que c'est une énorme bataille."

En filigrane, son message est clair : il préfère lutter pour le titre avec un rival d'une autre écurie. En cela, Valtteri Bottas lui convient bien comme coéquipier.