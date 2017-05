La pole pour Kimi Räikkönen (Ferrari), devant Sebastian Vettel

Deux semaines après un Grand Prix d'Espagne haletant, Monaco a offert la plus fascinante séance de qualification depuis bien longtemps, samedi. Dans une ambiance de fébrilité, Kimi Räikkönen a signé sa 17e pole position en carrière, sa première depuis le Grand Prix de France 2008 soit 128 épreuves, un écart de temps qui supplante le record que détenait Mario Andretti entre le Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique 1968 et le Grand Prix du Japon 1976.

Imperturbable, le Finlandais a battu son coéquipier de Ferrari, Sebastian Vettel, pourtant grandissime favori après sa démontration le matin. Déjà auteur du record de la piste en Q2 en 1'12"231, "Iceman" a dominé l'Allemand lors de ses deux runs en Q3 pour finir en 1'12"178.

"C'est super ! Ce ne fut pas un week-end facile jusque là mais avec l'équipe je suis parvenu à trouver de bons réglages pour la qualification", a réagi le champion du monde 2007, une fois vainqueur à Monaco, en 2005 pour McLaren.

Les chronos de la qualification du Grand Prix de Monaco 2017DR

Valtteri Bottas (Mercedes) monté au deuxième rang à la fermeture de la piste, Vettel a jeté toutes ses forces dans la bataille, et craqué. En avance de 0"106 après le secteur 1, il s'est loupé dans le 2 (+0"042 de retard au cumul) et a échoué pour 0"043 sur la ligne. Petite consolation pour lui, il a sauvé sa place en première ligne.

Hamilton éliminé en Q2

Bottas troisième à 0"045, Lewis Hamilton (Mercedes) n'a jamais joué un rôle lors de cette heure de vérité qui lui coûtera cher dimanche et peut-être plus encore à l'heure du bilan de la saison. Incapable de trouver le rythme à cause d'un déficit de grip, il est passé près de la correctionnelle à Massenet lors de son premier run en Q2. Comme ce n'était pas son jour, il a passé un temps précieux au pesage avant de se lancer pour son run décisif. Qui s'est avéré éliminatoire.

En glissade au virage n°4 (Casino) puis gêné par le trafic, il s'est lancé dans le tour de la dernière chance en force, dans un style brouillon. Il aurait eu de quoi passer le cut mais il a dû abandonner son tour à cause de l'accident de Stoffel Vandoorne (McLaren) au esse de la piscine.

Qualifié 14e, il partira 13e en raison de la pénalité (15 places pour des changements d'éléments de moteur) infligée à Jenson Button (McLaren), excellent 9e temps.