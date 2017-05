Bottas a fait mieux que beaucoup de ses prédécesseurs en gagnant sans coup de pouce du destin

Canada 2008 : Robert Kubica

Le Polonais de BMW Sauber, qualifié 2e, n'aurait jamais gagné si Lewis Hamilton (McLaren) n'avait percuté bêtement Kimi Räikkönen (Ferrari), un autre favori pour la victoire, dans la pitlane lors d'une neutralisation. Mais après une pole position à Sakhir et trois podiums, son succès n'était qu'une question de temps.

Taux de chance : 100%

Après : un très grave accident en 2011 et une carrière abrégée.

Hongrie 2008 : Heikki Kovalainen

Loin des performances de son coéquipier Lewis Hamilton chez McLaren, le Finlandais n'a accédé qu'à un podium avant de rafler la mise au 11e Grand Prix de l'année, dans la fumée du moteur explosé de la Ferrari de Felipe Massa à trois tours de la fin.

Taux de chance : 100%

Après : aucune victoire et une lente descente aux enfers.

Italie 2008 : Sebastian Vettel

Espoir de l'équipe B de Red Bull, l'Allemand signe à Monza une incroyable pole position sur une piste mouillée avant de faire voler sa Toro Rosso dans les mêmes conditions le dimanche. Michael Schumacher salut le "génial" Vettel. Tout est dit.

Taux de chance : 0%

Après : 4 titres de champion du monde avec Red Bull.

Allemagne 2009 : Mark Webber

Red Bull est l'écurie montante et six Grands Prix après Sebastian Vettel, l'Australien apparaît à son tour au palmarès en convertissant sa première pole position.

Taux de chance : 0%

Après : 3e du Mondial en 2010, 2011 et 2013, dans l'ombre de Sebastian Vettel.

Chine 2012 : Nico Rosberg

L'espoir allemand brûle la politesse à son illustre coéquipier et compatriote, Michael Schumacher, en signant à Shanghai la première pole position et la première victoire de Mercedes depuis 1955. Un one shot qui fait figure d'exploit car la W03 n'est vraiment pas la meilleure voiture du moment.

Taux de chance : 0%

Après : champion du monde 2016.

Espagne 2012 : Pastor Maldonado

Le sanguin Vénézuélien de Williams fait le Grand Prix de sa vie à Montmelo en résistant jusqu'au bout à Fernando Alonso (Ferrari). Mais c'est la veille qu'il a fait la moitié du chemin vers la victoire en signant le deuxième temps en qualification. Derrière la McLaren de Lewis Hamilton finalement disqualifiée.

Taux de chance : 50%

Après : aucune victoire et beaucoup de frasques sur le dos du sponsor étatique PDVSA.

Canada 2014 : Daniel Ricciardo

Depuis le début de saison, l'Australien domine Sebastian Vettel chez Red Bull et à Montréal il profite d'une course usante pour signer une victoire de vieux briscard. Sans des problèmes de freins, Lewis Hamilton (Mercedes) aurait sûrement été très difficile à battre mais il a économisé sa mécanique, patienté derrière la muraille Sérgio Pérez (Force India) et réglé proprement Nico Rosberg (Mercedes) à trois tours de l'arrivée.

Taux de chance : 20%

Après : 2 victoires mais une taille patron à confirmer.

Espagne 2016 : Max Verstappen

Le Néerlandais réussit le coup du siècle en s'installant dans la Red Bull d'un Daniil Kvyat tombé en disgrâce et rétrogradé chez Toro Rosso pour s'imposer de suite à Montmelo. Une victoire boostée par le suicide des Mercedes de Nico Rosberg et Lewis Hamilton au premier tour et une stratégie interne favorable.

Taux de chance : 100%

Après : Des podiums, de belles promesses, quelques polémiques.

Russie 2017 : Valtteri Bottas

Deux semaines après une première pole position dont il n'a su entièrement profiter à Bahreïn, le Finlandais s'envolent devant les Ferrari et éclipse son coéquipier de Mercedes, Lewis Hamilton. La démonstration dont il rêvait depuis 80 courses.

Taux de chance : 0%