A 69 jours du début du Mondial, on connait enfin les 20 pilotes 2017

Mercedes

Quarante-cinq jours après l'annonce de la retraite de Nico Rosberg, Mercedes a donc signé Valtteri Bottas (ex-Williams) lundi pour faire équipe avec Lewis Hamilton. Une association appelée à n'exister qu'un an car la marque à l'Etoile souhaite reconstituer au plus vite un duo de gros calibres. Elle espère le faire dès 2018 car Sebastian Vettel (Ferrari) et Fernando Alonso (McLaren) arrivent en fin de contrats.

Pas de suspense du côté de Lewis Hamilton : il est engagé pour 2018.

Ferrari

Sebastian Vettel sera en rouge pour la troisième année consécutive mais la suite de son aventure à Maranello est des plus incertaines car il fait partie des nombreux pilotes qui ont appelé Toto Wolff pour tenter se glisser illico dans le baquet de la W08 abandonnée par Nico Rosberg. Le contrat de Kimi Räikkönen, 37 ans, a encore été renouvelé pour une année.

Red Bull

Daniel Ricciardo honore un bail de 5 ans valable jusqu'au terme de 2018, hors clause libératoire. Max Verstappen est lié à RBR jusqu'en 2019 inclus et ne partira certainement pas avant.

McLaren

L'espoir Stoffel Vandoorne remplace Jenson Button et Fernando Alonso, 36 ans, termine son engagement triennal. McLaren veut le convaincre de poursuivre mais le meilleur argument à avancer sera matériel et chronométrique.

Williams

Mis à la retraite à contre-cœur par l'arrivée du fortuné Canadien Lance Stroll, 17 ans et champion d'Europe de Formule 3, le vétéran Felipe Massa profite finalement du départ de Valtteri Bottas chez Mercedes pour rempiler une saison.

Force India

L'équipe a accepté de récompenser Nico Hülkenberg de ses bons et loyaux services en le libérant de sa dernière année de contrat pour rejoindre Renault. Son remplaçant s'appelle Esteban Ocon (ex-Manor). L'équipe avait besoin d'un taulier et Sergio Pérez sera encore de la partie en 2017. Un peu contre son gré.

Toro Rosso

Carlos Sainz est l'un des rares pilotes de l'histoire de l'écurie italienne conservé une troisième année. Non pas pour voir s'il est capable de faire ses preuves mais pour le faire patienter car la place qui va se libérer en 2018 chez Mercedes va sûrement provoquer une réaction en chaine. Qui pourrait voir Daniel Ricciardo partir sous d'autres latitudes.

Daniil Kvyat a sauvé sa place de justesse mais c'est surtout sa valeur marketing sur le territoire russe qui a fait pencher la décision.

Haas

Romain Grosjean est content de poursuivre ce qu'il a entamé au sein de l'écurie et se voit flanqué d'un coéquipier un peu plus consistant que Esteban Gutiérrez en la personne de Kevin Magnussen (ex-Renault).

Renault



Jolyon Palmer a été conservé pour 2017 pour son application et la marge de progression qu'on lui attribue. Dans le garage voisin, c'est désormais Nico Hülkenberg (ex-Force India) qui s'est installé. Pour quatre saisons.

Sauber



Le sponsor de Marcus Ericsson a sauvé l'équipe en 2016 en la reprenant, la place du Suédois est donc garantie. Felipe Nasr a perdu le sponsor qui lui assurait son volant et Mercedes a poussé Pascal Wehrlein (ex-Manor).