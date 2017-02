Fernando Alonso (McLaren) : "Triste de débuter si mal"

Fernando Alonso n’a pas caché sa déception de n’avoir pu couvrir que 29 tours au volant de la nouvelle McLaren MCL32 ce lundi sur le circuit de Montmelo. La dernière-née de Woking a été victime pendant la matinée d’un problème au niveau du système d’huile de son nouveau V6 turbo Honda.



L’Espagnol et toute l’écurie britannique vont désormais s’atteler à rattraper le temps perdu d’ici le coup d’envoi de la saison en Australie dans moins d’un mois.



"Ce n’est clairement pas la meilleure façon de débuter les essais hivernaux", a pesté Alonso. "Nous sommes tous très déçus et triste qu’un problème mécanique nous tombe dessus dès le premier jour et nous empêche de couvrir autant de kilomètres que les autres. Mais nous devons rester concentrés et combler notre retard afin de pouvoir travailler sur la performance de la MCL32."

"Nous sommes conscients que nous avons perdu beaucoup de temps ce lundi, admet l’Asturien. Stoffel [Vandoorne] et moi n’aurons que quatre jours d’essais chacun avant le Grand Prix d’Australie, et nous avons déjà gaspillé une journée. Il ne me reste donc plus que trois jours pour me préparer en vue de la saison."

"Je me suis affûté physiquement durant trois mois. J’ai beaucoup travaillé dans le simulateur et avec les sponsors. L’équipe a réalisé un travail formidable sur la nouvelle voiture et là, quelque chose casse dès le tour d’installation. C’est dommage car, avec la nouvelle réglementation et les nouveaux pneus, le temps nous est compté en 2017."



