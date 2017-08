Querrey, un 10e titre pour prolonger un été de rêve

Décidément, Sam Querrey se sent bien au Mexique. Au tout début du mois de mars, l'Américain s'y était imposé, à Acapulco, en battant en finale un certain Rafael Nadal. Samedi, il a remis ça, dans un contexte moins prestigieux, à Los Cabos. Et si sa victime en finale était cette fois un peu moins clinquante, Querrey n'en décroche pas moins là le 10e titre de sa carrière.

Samedi, Sam Querrey a battu en trois manches le jeune Australien Thanasi Kokkinakis (6-3, 3-6, 6-2) en 1h46 de jeu. De retour sur les courts depuis le mois de mai après une année et demie d'absence à cause de blessures diverses et variées, Kokkinakis n'est pas passé loin de rafler la mise pour sa toute première finale sur le circuit. Vainqueur de Tomas Berdych en demi-finales, il a plutôt très bien relancé le service de Querrey, mais ce dernier a gardé le dernier mot.

Querrey de retour dans le Top 20, Kokkinakis bondit

Il faut dire que le géant américain évolue en pleine confiance en ce moment. Demi-finaliste à Wimbledon le mois dernier, une grande première pour lui en Grand Chelem, Querrey traverse l'été sur un petit nuage et il pourrait être un des hommes à suivre de près lors du prochain US Open, où il y aura des places à prendre au vu de l'hécatombe actuelle parmi les ténors du circuit. Son titre à Los Cabos va lui permettre de revenir à la 20e place mondiale ce lundi.

S'il a raté son premier titre, Thanasi Kokkinakis n'a quant à lui pas tout perdu. Après son coup d'éclat au Queen's au mois de juin (victoire sur Milos Raonic au premier tour), il confirme son retour. A 21 ans, ses gros pépins physiques n'ont pas altéré son talent. Il est capable de battre sans problème des joueurs du Top 20 et, si son corps le laisse tranquille, il jouera d'autres finales. Reparti de zéro au classement, il va bondir de... 235 places. Sa finale à Los Cabos va lui permettre de revenir aux alentours de la 220e place. Mais il peut viser bien plus haut.