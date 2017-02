ATP Marseille : Nicolas Mahut éliminé dès le 2e tour par Norbert Gombos

Le combat aura duré 2h37. A l'arrivée, Nicolas Mahut a rendu les armes. Le Français ne jouera pas les quarts de finale à Marseille : jeudi, il a pris la porte dès le 2e tour. Sorti par Norbert Gombos, pourtant issu des qualifications et seulement 128e mondial. Mahut, 54e à l'ATP, a cédé en trois sets (7-5, 3-6, 7-6[5]). Il aurait pu plier un peu plus tôt. Gombos a eu une première balle de match à 5-2, dans la troisième manche. Il a dû attendre le tie break pour signer la meilleure performance de sa carrière. En quarts de finale, il croisera Nick Kyrgios, tenant du titre et tombeur de Malek Jaziri (6-4, 6-2).

Plus d'infos à suivre...