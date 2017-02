Open 13 de Marseille : Nicolas Mahut met Alexander Zverev à la porte dès le 1er tour

Une sacrée perf'. Nicolas Mahut a sorti Alexander Zverev, tête de série n°5, mardi soir au 1er tour de l'Open 13 de Marseille, en 1h34 et grâce à deux tie-breaks parfaitement gérés par le Français (7-6 (5), 7-6 (5)).

Pour leur premier face-à-face, les deux hommes ont offert une belle opposition de style. Le service-volée de Mahut contre la puissance de fond de court de Zverev. Le 54e mondial a récité son tennis dans la première manche, ne lâchant pas sa mise en jeu et maîtrisant parfaitement le jeu décisif, remporté 7 points à 5 après un mini-break.

Nouveau coup d'arrêt pour Zverev

Dans le deuxième set, Zverev a rapidement pris les devants pour mener 3-1. Mais Mahut ne s'en est pas laissé compter et est parvenu à recoller à 3-4. Ensuite, il a serré les dents, et le jeu, pour sauver une balle de set à 4-5. Avant de porter l'estocade dans le second tie-break, là aussi remporté 7-5 pour permettre au Français de signer une victoire référence.

Pour Zverev, vainqueur à Montpellier il y a quinze jours, c'est un nouveau coup d'arrêt après son élimination la semaine passée à Rotterdam dès le 1er tour (contre Dominic Thiem). Au prochain tour, Mahut, qui voit le tableau s'ouvrir devant lui, retrouvera le Slovaque Norbert Gombos, 128e mondial. Un adversaire a priori largement à sa portée pour tenter de poursuivre son aventure provençale.