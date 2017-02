Jo-Wilfried Tsonga en finale en battant Tomas Berdych

Jo-Wilfried Tsonga était en mode tsunami face à Berdych. Le Français s’est qualifié pour sa première finale de l’année en écartant avec une incroyable sérénité le Tchèque Tomas Berdych, passé totalement à côté de son match (6-3, 6-4). En 1h12 et après une affaire rondement menée, le Manceau s’est contenté de réaliser un break par set pour se défaire d’un timide 13e mondial en ce samedi. Dimanche, Tsonga retrouvera en finale de l’ATP 500 de Rotterdam, soit le Belge David Goffin, soit Pierre-Hugues Herbert pour une finale 100% française.

Tsonga impérial au service

Aucune balle de break à défendre. C’est la très bonne stat du jour pour le Manceau. Puissant et précis (88% de réussite derrière sa première), Jo n’a laissé aucune chance au Tchèque. Avec 10 aces à son compteur pour 64% de premiers services dans le court, Tsonga a prouvé qu’il était en grande forme cette semaine aux Pays-Bas. Après avoir sorti Marin Cilic au tour précédent et Gilles Muller en début de semaine, le Français retrouvera la finale de Rotterdam pour la première fois depuis… 2011 et sa défaite en finale face à un certain Robin Soderling. Une autre époque.

Dimanche en finale, le 14e joueur mondial pourrait retrouver son compatriote Pierre-Hugues Herbert, magnifique vainqueur surprise de Dominic Thiem vendredi. Un adversaire que Tsonga a croqué avec autorité à Montpellier il y a quelques semaines (6-1, 6-2). Mais la tendance serait plutôt à un affrontement contre le Belge David Goffin, tête de série numéro 3 et 11e joueur mondial. Les deux joueurs ne se sont plus affrontés depuis le Masters de Rome en 2015. Et c’était le Belge qui s’était imposé en 3 sets.