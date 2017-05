Monfils-Simon au 1er tour, Pouille-Gasquet au 2e, Nadal-Kyrgios au 3e : ce sera chaud à Madrid !

Nick Kyrgios peut déjà se relever les manches. Le bouillant australien va vivre une semaine compliquée à Madrid la semaine prochaine. Le tirage au sort ne l'a pas vraiment gâté, puisqu'il aura sur sa route Marcos Baghdatis au 1er tour, Ryan Harrison ou son compatriote Bernard Tomic au 2e. Et éventuellement Rafael Nadal au troisième, dans un match qui sent bon la poudre orange. Tête de série N.16 en Espagne, Kyrgios reviendra - espérons-le - avec l'envie de jouer au tennis, lui qui a déclaré forfait cette semaine à Estoril suite au décès de son grand-père.

Exempté de premier tour, Nadal affrontera dans son match inaugural Joao Sousa ou Fabio Fognini, l'Italien qui l'a fait chuter trois fois il y a deux ans, dont deux fois sur terre battue. Tout en haut du tableau, Andy Murray, N.1 mondial, aura Garcia-Lopez ou Copil en face de lui au 2e tour. De l'autre côté, Novak Djokovic, tenant du titre, sera aux prises avec un terrien espagnol : Robredo ou Almagro. Dans les autres affiches intéressantes à suivre au premier tour : Dimitrov-Kohlschreiber vaudra le coup d'oeil, tout comme A.Zverev-Verdasco ou encore Khachanov-Goffin.

Tsonga : Ferrer, Nishikori et Djokovic sur sa route !

Côté Français, Gaël Monfils et Gilles Simon auront droit à leur premier duel l'un face à l'autre cette année d'entrée de tournoi. Un match d'autant plus intéressant que le Parisien n'a encore jamais battu le Niçois sur terre battue sur le circuit ATP. Autre duel tricolore à surveiller : un possible Gasquet-Pouille, mais cette fois-ci pas avant le 2e tour. Le vainqueur affronterait sans doute Andy Murray aux portes des quarts de finale.

Quant à Jo-Wilfried Tsonga, il n'aura pas un parcours de santé. Après un joueur qualifié au 1er tour, le Manceau pourrait avoir David Ferrer face à lui au tour suivant, puis Kei Nishikori au troisième et encore Novak Djokovic en quart de finale. Nicolas Mahut affrontera l'Américain Jack Sock au 1e tour, et Benoît Paire l'Espagnol Pablo Carreno. Avant un deuxième tour face à sa vieille connaissance Stan Wawrinka. Il ne faudra pas rater le début de la semaine...