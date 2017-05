Richard Gasquet déclare forfait

Le Masters de Madrid, ce sera sans Richard Gasquet. Le Français a renoncé à participer au tournoi espagnol en raison d'une douleur au dos alors qu'il devait affronter l'Allemand Mischa Zverev au 1er tour. Le Biterrois sera remplacé par Borna Coric, lucky-loser.

C'est une saison décidément compliquée pour Gasquet, qui n'a disputé que 17 matches depuis le début de l'année civile, avec un bilan de 11 victoires et 6 défaites. Opéré de l'appendicite durant le mois de mars, il avait notamment déclaré forfait pour les Masters d'Indian Wells, de Miami et de Monte-Carlo ainsi que pour le quart de finale de Coupe Davis face à la Grande-Bretagne, restant éloigné des courts pendant près de deux mois.

De retour à Barcelone la semaine passée, Gasquet s'était fait sortir par le Japonais Yuichi Sugita (4-6, 6-3, 7-6) dès son entrée en lice dans le tournoi. Battu, encore en trois sets par Kevin Anderson (6-2, 3-6, 7-6) en quart de finale à Estoril cette semaine, le Français comptait sur le Masters de Madrid pour prendre un peu plus de repères et trouver son rythme sur terre battue. Il n'aura pas ce loisir. Et ce n'est pas la meilleure des nouvelles pour le Biterrois à trois semaines de Roland-Garros.