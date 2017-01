Open d'Australie - 2e tour - Tombeur de Fabio Fognini en cinq sets, Benoît Paire file au 3e tour

Benoît Paire peut le savourer ce succès. Vainqueur de Fabio Fognini en cinq manches (7-6(3), 4-6, 6-3, 3-6, 6-3), jeudi à Melbourne, au terme d'un match décousu et complètement fou, l'Avignonnaire a validé son ticket pour le 3e tour de la plus belle des manières. Grâce à son succès, Paire a rejoint Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Richard Gasquet et Gaël Monfils, tous qualifiés en seizièmes de finale. La France aura donc cinq représentants à ce stade du tournoi.

Ponctué de coups géniaux, de moments de folie, de fautes directes (80 pour Paire et 53 pour Fognini), ce Paire - Fognini a répondu aux attentes et offert un grand spectacle. Malgré ses nombreuses baisses de régime, le Tricolore, maître des évènements, a tenu bon. Principalement au moment de conclure la rencontre à 5-3 dans le dernier set, moment choisi par Fognini pour se procurer trois balles de debreak. Un ace et deux revers gagnants ont finalement permis au Français de se tirer de ce mauvais pas. Il est allée la chercher comme un grand et avec la manière.

Incapable de se qualifier pour le 3e tour d'un Grand Chelem en 2016, Paire, éliminé au 1er tour la saison dernière par Noah Rubin, a d'ores et déjà réussi son parcours australien. Au prochain tour, il devra en découdre avec le vainqueur du duel entre Dominic Thiem et l'Australien Jordan Thompson. Quel que soit son rival, ça va cogner.