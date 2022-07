"sûr à 99%" de ne pas participer aux Championnats d'Europe d'athlétisme, prévus du 11 au 21 août à Munich. Ce n'est sans doute pas cette année que Kevin Mayer décrochera sa première médaille de champion d'Europe. Le double champion du monde du décathlon, de retour de Mondiaux dorés à Eugene (Oregon) , a reconnu mardi à son retour des États-Unis qu'il étaitde ne pas participer aux Championnats d'Europe d'athlétisme, prévus du 11 au 21 août à Munich.

Ce serait dangereux de me rendre là-bas, avec le risque de se blesser. Les gros objectifs arrivent dans un an avec les Mondiaux et les Jeux

"Ce serait dangereux de me rendre là-bas, avec le risque de se blesser. Les gros objectifs arrivent dans un an avec les Mondiaux (à Budapest) et les Jeux dans deux ans. Je suis sûr à 99 % de ne pas aller à Munich", a déclaré Mayer, à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

Sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière dimanche à Eugene, après Londres en 2017, Mayer, 30 ans, est entré dans le club des Français doubles champions du monde en individuel, aux côtés de la légende Marie-José Pérec, couronnée sur 400 mètres en 1991 et en 1995, et de Eunice Barber, titrée à l'heptathlon en 1999 et au saut en longueur en 2003.

L'athlète français a remporté son premier grand championnat depuis 2017, après plusieurs décathlons malheureux, du zéro à la longueur aux Championnats d'Europe 2018 à Berlin aux Jeux de Tokyo traversés le dos bloqué l'été dernier, en passant par son abandon aux Mondiaux-2019 à Doha. Argenté aux Championnats d'Europe de Zurich, en 2014, Mayer n'a jamais glané de médaille d'or sur la scène continentale.

