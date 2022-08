Elle a contrôlé jusqu'à la ligne. Dans une course qu'elle a voulu rapide au vu de la première demi-finale, Rénelle Lamote a parfaitement contrôlé son tempo pour remporter son 800 mètres avec le meilleur chrono des demies (2'00"23), lors des championnats d'Europe de Munich. La numéro 1 mondiale de la spécialité a terminé au sprint dans un emballage final très serré.

Ad

"J'espérais ce rythme de course. Quand j'ai lancé le sprint, je me suis dit 'tu gères mais il faut accélerer'. J'en ai remis un peu à la fin pour gagner", a expliqué Rénelle Lamote au micro de France Télévisions. "L'objectif c'est la médaille d'or bien sûr, je vais me battre pour gagner. Il faut etre ambitieuse", a conclu la Tricolore qui disputera sa finale sameid à 20h15.

Championnats d'Europe Impériales, les Bleus foncent en finale du 4x100m IL Y A 28 MINUTES

Championnats d'Europe Le 4x100m français file en finale IL Y A UNE HEURE